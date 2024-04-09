***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
09.04.2024 14:11
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon'un onaylı ihraç belgesi tadil metni ile birlikte değişikliklerin yapıldığı güncel ihraç belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271585
BIST
'
12:359.814
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 57,50
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:3532,2071
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,2131
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,2411
En Düşük
31,9758
12:3535,0394
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1150
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
|
35,0440
En Düşük
34,7786
12:352.430,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 24,47
|Açılış
|: 2.430,16
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405,69
|
2.450,03
En Düşük
2.405,00
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AKENR
|18,15
|1.083.741.909
|% 10,00
|
|DOBUR
|171,60
|10.441.534
|% 10,00
|
|ENTRA
|14,64
|22.524.313
|% 9,99
|
|UFUK
|313,75
|24.994.244
|% 9,99
|
|TETMT
|13.465,00
|28.861.320
|% 9,99
|
|FONET
|25,86
|94.661.331
|% -7,31
|
|KUTPO
|106,00
|107.900.404
|% -6,53
|
|EGPRO
|212,50
|135.704.337
|% -5,64
|
|ORMA
|229,90
|1.697.841
|% -5,04
|
|TNZTP
|71,75
|89.869.780
|% -4,52
|
|THYAO
|309,25
|4.482.603.426
|% -0,24
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,16
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 2,67
|
|TUPRS
|188,40
|2.021.474.898
|% 2,89
|
|KCHOL
|217,00
|1.840.833.717
|% 0,42
|
|ISCTR
|12,84
|3.210.247.416
|% 0,16
|
|EKGYO
|10,75
|935.567.931
|% 1,70
|
|ZOREN
|5,80
|418.195.003
|% -0,51
|
|YKBNK
|31,56
|2.209.551.754
|% 2,67
|
|AKENR
|18,15
|1.083.741.909
|% 10,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1989
|32,2069
|% 0,67
|
|Euro
|35,0210
|35,0346
|% 0,32
|
|Sterlin
|41,1055
|41,3116
|% 1,11
|
|Frank
|35,8778
|36,0576
|% 1,11
|
|Riyal
|8,6407
|8,6840
|% 0,89
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,02
|28,04
|% 0,66
|
|Platin
|982,64
|983,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.067,46
|1.071,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,62
|90,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.349,78
|2.350,13
|% 0,66
|