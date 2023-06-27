***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları )TürkçeRisk Ölçüm EsaslarıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBulunmamaktadır.Bildirim İçeriğiAçıklamalarRisk yönetim sistemi, yönetilen portföyün maruz kalabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini, tespitini, ölçümünü ve kontrolünü içeren bir risk ölçüm mekanizmasının oluşturulmasını içermektedir. Risk yönetim sisteminin, yönetilen Fon'un yatırım stratejileri ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun olarak oluşturularak, Kurucu'nun iç kontrol sistemi ile bütünlük arz etmesi esastır. İç kontrol sisteminin Fon'un mevzuata uyum kontrollerini yerine getirmesini engelleyebilecek tüm risklerin tespit edilmesi ve önlenebilmesi faaliyetleri risk yönetimi sistemine dâhil edilmiştir. Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin tüm risk türleri tanımlanmış, potansiyel riskler belirlenmiştir. Böylece söz konusu risklerin yönetilmesine ilişkin olarak Kurucu üst yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınarak risk yönetimi sistemi oluşturulmuştur. Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin finansman riski ve likidite riskine ilişkin maruz kalınabilecek riskler, Fon portföyüne uygulanan stres testleri ile ölçülerek bu riskler karşısında alınabilecek önlemler belirlenir. Risk yönetim sistemine ilişkin yazılı prosedürlerin kabulü ve yürürlüğe konulması için Kurucu yönetim kurulunun kararı gerekmektedir. Bu prosedürlerde yapılacak değişikliklerde de aynı usul ve esaslara uyulması gerekir. Kurucu'nun yönetim kurulu kararı ile kabul edilen "Risk Yönetim Prosedürü'nde" riskler tanımlanmış ve bu risklerin ölçümüne ilişkin kriter ve limitler belirlenmiştir. Fon'a ilişkin risk limitleri ve bunların aşılıp aşılmadığının hangi periyotlar ile gözden geçirileceği Kurucu'nun yönetim kurulu kararı ile verilir. Risk yönetim biriminin görev, yetki ve sorumlulukları yönetim kurulu kararı ile kabul edilen ‘‘Risk Yönetimi Uygulama Esasları'nda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162637BIST