***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları
03.10.2023 14:48
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Risk Ölçüm Esasları )
Türkçe
Risk Ölçüm Esasları
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Açıklamalar
Risk yönetim sistemi, yönetilen portföyün maruz kalabileceği temel risklerin tanımlanmasını, risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak güncellenmesini ve maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesini, tespitini, ölçümünü ve kontrolünü içeren bir risk ölçüm mekanizmasının oluşturulmasını içermektedir. Risk yönetim sisteminin, yönetilen Fon'un yatırım stratejileri ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun olarak oluşturularak, Kurucu'nun iç kontrol sistemi ile bütünlük arz etmesi esastır. İç kontrol sisteminin Fon'un mevzuata uyum kontrollerini yerine getirmesini engelleyebilecek tüm risklerin tespit edilmesi ve önlenebilmesi faaliyetleri risk yönetimi sistemine dâhil edilmiştir. Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin tüm risk türleri tanımlanmış, potansiyel riskler belirlenmiştir. Böylece söz konusu risklerin yönetilmesine ilişkin olarak Kurucu üst yönetimi tarafından gerekli tedbirler alınarak risk yönetimi sistemi oluşturulmuştur. Girişim sermayesi yatırımlarına ilişkin finansman riski ve likidite riskine ilişkin maruz kalınabilecek riskler, Fon portföyüne uygulanan stres testleri ile ölçülerek bu riskler karşısında alınabilecek önlemler belirlenir. Risk yönetim sistemine ilişkin yazılı prosedürlerin kabulü ve yürürlüğe konulması için Kurucu yönetim kurulunun kararı gerekmektedir. Bu prosedürlerde yapılacak değişikliklerde de aynı usul ve esaslara uyulması gerekir. Kurucu'nun yönetim kurulu kararı ile kabul edilen "Risk Yönetim Prosedürü'nde" riskler tanımlanmış ve bu risklerin ölçümüne ilişkin kriter ve limitler belirlenmiştir. Fon'a ilişkin risk limitleri ve bunların aşılıp aşılmadığının hangi periyotlar ile gözden geçirileceği Kurucu'nun yönetim kurulu kararı ile verilir. Risk yönetim biriminin görev, yetki ve sorumlulukları yönetim kurulu kararı ile kabul edilen ‘‘Risk Yönetimi Uygulama Esasları'nda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198940
BIST
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16:478.533
En Düşük
|Değişim
|: 0,55%
|| 46,38
|Açılış
|: 8.547
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|Önceki Kapanış
|: 8.487
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8.478
En Yüksek
8.563
16:4727,5022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0530
|Açılış
|: 27,5550
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|Önceki Kapanış
|: 27,3500
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27,9577
En Düşük
27,3884
16:4728,8149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0247
|Açılış
|: 28,8500
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|Önceki Kapanış
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29,2284
En Düşük
28,7254
16:471.616,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,91
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
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1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler16:45
|TARKM
|493,00
|229.472.939
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.175.194.630
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.452.903
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|437.690.795
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|155.760.360
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|4.205.894
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|711.394
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|8.990.143
|% -9,99
|
|ATSYH
|79,85
|1.781.228
|% -9,98
|
|QNBFB
|327,30
|2.547.049
|% -9,98
|
|THYAO
|250,60
|8.537.308.680
|% -1,10
|
|PETKM
|22,02
|7.594.191.493
|% 6,79
|
|EREGL
|45,02
|4.526.006.500
|% 0,54
|
|SISE
|56,95
|4.190.655.803
|% 2,15
|
|ZOREN
|6,89
|4.095.447.428
|% 9,89
|
|ZOREN
|6,89
|4.095.447.428
|% 9,89
|
|PETKM
|22,02
|7.594.191.493
|% 6,79
|
|EKGYO
|8,32
|2.106.014.858
|% -0,95
|
|ODAS
|13,88
|2.555.193.757
|% 4,28
|
|KATMR
|2,68
|428.421.422
|% 9,84
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4880
|27,5077
|% 0,21
|
|Euro
|28,8385
|28,8599
|% 0,24
|
|Sterlin
|33,1561
|33,3224
|% 0,25
|
|Frank
|29,7254
|29,9045
|% -0,14
|
|Riyal
|7,3101
|7,3468
|% 0,20
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.830
|1,50
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|1,79
|
|Cumhuriyet
|11.073
|11.241
|25,00
|
|Tam
|10.854
|10.947
|7,00
|
|Yarım
|5.444
|5.490
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.714
|2.745
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,25
|21,28
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|18,74
|18,76
|0,18
|
|B. Petrol
|90,74
|90,74
|0,03
|
Seans Raporu
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