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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

13.04.2021 17:02



***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 8.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1,00 TRY 8000000 TRY 100 YOK İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8000000 TRY 100
TOPLAM 8000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927507


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 49,56 6.583.501 % 9,99  
QUAGR 21,90 1.178.636 % 9,99  
TKURU 368,20 4.574.436 % 9,98  
DERHL 7,72 17.482.675 % 9,97  
TUREX 17,56 2.197.458 % 9,96  
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Riyal 2,1658 2,1766 % -0,03  
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Altın Ons 1.748 1.748 14,98  
Altın Gr. 458 458 3,90  
Cumhuriyet 3.028 3.074 22,00  
Tam 3.015 3.093 24,79  
Yarım 1.457 1.496 11,99  
Çeyrek 731 748 6,00  
Gümüş.Ons 25,41 25,45 0,62  
Gümüş Gr. 6,66 6,67 0,16  
B. Petrol 63,86 63,86 0,58  
Seans Raporu 16:56
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