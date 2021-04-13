***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.04.2021 17:02
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 8.000.000
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1,00 TRY 8000000 TRY 100 YOK İşlem Görmüyor
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 8000000 TRY 100
TOPLAM 8000000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927507
BIST
16:561.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,68
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:568,1526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:569,7384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0217
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:56457,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,82
|Açılış
|: 457,87
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:56
|MTRKS
|49,56
|6.583.501
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.178.636
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.574.436
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|17.482.675
|% 9,97
|
|TUREX
|17,56
|2.197.458
|% 9,96
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.433.631
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|956.944
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,38
|1.760.770.139
|% 5,98
|
|GARAN
|6,69
|1.044.895.147
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,38
|685.193.851
|% 0,54
|
|FENER
|32,74
|608.469.232
|% 4,60
|
|THYAO
|11,78
|604.630.056
|% -1,59
|
|EKGYO
|1,78
|496.660.730
|% -2,20
|
|TSKB
|1,28
|292.252.397
|% -4,48
|
|YKBNK
|2,08
|463.220.715
|% 0,48
|
|GARAN
|6,69
|1.044.895.147
|% 1,06
|
|EREGL
|17,38
|1.760.770.139
|% 5,98
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1490
|8,1526
|% 0,04
|
|Euro
|9,7313
|9,7384
|% 0,22
|
|Sterlin
|11,1628
|11,2187
|% -0,04
|
|Frank
|8,8042
|8,8572
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1658
|2,1766
|% -0,03
|
|16:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|14,98
|
|Altın Gr.
|458
|458
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.074
|22,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|24,79
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|11,99
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,45
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,16
|
|B. Petrol
|63,86
|63,86
|0,58
|
Seans Raporu
16:56
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17:08TTRAK
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17:04XU050
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17:04
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, MTRKS, TUREX, QUAGR, TKURU, DERHL, BJKAS
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17:04
Tabandan işlem gören hisse senetleri : UMPAS, ETYAT, BALAT, BRKO, FRIGO, ADESE, MERIT, SONME, VAKFN, UTPYA