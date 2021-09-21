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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.09.2021 14:10



***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİM MURAT ÖZGEN GENEL MÜDÜR Finans Sektörü Profesyoneli




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964717


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BIST En Aktif Hisseler15:11
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YEOTK 55,00 168.554.120 % 10,00  
PENTA 148,50 29.828.493 % 10,00  
ORCAY 17,17 218.285.614 % 9,99  
UZERB 30,82 220.768 % 9,99  
SODSN 24,74 613.183 % 9,96  
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15:11 Alış Satış %  
Dolar 8,6496 8,6520 % -0,15  
Euro 10,1494 10,1777 % 0,17  
Sterlin 11,7983 11,8574 % -0,02  
Frank 9,3231 9,3793 % 0,21  
Riyal 2,2991 2,3106 % -0,22  
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15:11 Alış Satış %  
Altın Ons 1.768 1.768 3,72  
Altın Gr. 492 492 0,04  
Cumhuriyet 3.255 3.304 8,00  
Tam 3.239 3.321 7,17  
Yarım 1.566 1.606 3,47  
Çeyrek 785 803 1,74  
Gümüş.Ons 22,57 22,59 0,32  
Gümüş Gr. 6,27 6,28 0,07  
B. Petrol 74,59 74,59 0,67  
Seans Raporu 15:11
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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