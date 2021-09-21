***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.09.2021 14:10
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİM MURAT ÖZGEN GENEL MÜDÜR Finans Sektörü Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964717
BIST
15:131.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 1.401
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.404
En Düşük
1.389
15:138,6526
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0121
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6480
|
8,6741
En Düşük
8,6072
15:1310,1634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0025
|Açılış
|: 10,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1300
|
10,1968
En Düşük
10,1034
15:13491,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,31
|Açılış
|: 491,27
|
|Önceki Kapanış
|: 491,59
|
492,91
En Düşük
487,50
BIST En Aktif Hisseler15:11
|YEOTK
|55,00
|168.554.120
|% 10,00
|
|PENTA
|148,50
|29.828.493
|% 10,00
|
|ORCAY
|17,17
|218.285.614
|% 9,99
|
|UZERB
|30,82
|220.768
|% 9,99
|
|SODSN
|24,74
|613.183
|% 9,96
|
|NUGYO
|11,91
|10.405.338
|% -9,98
|
|AVGYO
|2,47
|23.696.280
|% -9,85
|
|TSGYO
|2,89
|18.620.895
|% -7,67
|
|METRO
|1,44
|32.479.837
|% -5,26
|
|HUBVC
|11,01
|83.886.608
|% -5,17
|
|THYAO
|13,04
|1.108.563.168
|% 1,80
|
|GARAN
|9,14
|650.656.188
|% 0,66
|
|TEZOL
|17,23
|479.073.482
|% -3,96
|
|TUPRS
|109,80
|474.906.701
|% 2,14
|
|SISE
|8,22
|328.135.809
|% 0,24
|
|EKGYO
|1,78
|221.637.064
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|274.572.132
|% 0,00
|
|THYAO
|13,04
|1.108.563.168
|% 1,80
|
|GARAN
|9,14
|650.656.188
|% 0,66
|
|ODAS
|1,33
|73.675.758
|% -1,48
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6496
|8,6520
|% -0,15
|
|Euro
|10,1494
|10,1777
|% 0,17
|
|Sterlin
|11,7983
|11,8574
|% -0,02
|
|Frank
|9,3231
|9,3793
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2991
|2,3106
|% -0,22
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|3,72
|
|Altın Gr.
|492
|492
|0,04
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|8,00
|
|Tam
|3.239
|3.321
|7,17
|
|Yarım
|1.566
|1.606
|3,47
|
|Çeyrek
|785
|803
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|22,57
|22,59
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|0,07
|
|B. Petrol
|74,59
|74,59
|0,67
|
Seans Raporu
15:11
daha fazla
-
15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 8 artarak (% 0.05 ) 1, 492
-
15:24
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, PENTA, YEOTK
-
15:22GRNYO
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 610, 924 adet işlem
-
15:19XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 03 altında . İşlem hacmi 7, 160.00 milyon TL de
-
15:19TSGYO
Yüzde -9.27 oranında düşüşle 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 966, 368 adet işlem