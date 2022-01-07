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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

07.01.2022 17:32
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RİZA İHSAN KUTLUSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 02.11.2017 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü 0 Yatırım Komitesi Üyesi
ALİM MURAT ÖZGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.11.2017 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü 0 Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi, İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Yatırım Komitesi
KENAN AYVACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 07.10.2019 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 0 Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi, İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 10.12.2021 Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü - Bölüm Müdürü Bağımsız Üye Değil
KAYAHAN KARADAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 27.10.2021 Türkiye İş Bankası A.Ş. Proje Finansmanı Birim Müdürü Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990054


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ERBOS 123,70 136.347.123 % 9,96  
GEDZA 18,22 29.498.447 % 9,96  
OSMEN 29,18 10.259.328 % 9,95  
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Tam 5.294 5.432 65,06  
Yarım 2.559 2.627 31,47  
Çeyrek 1.283 1.314 15,73  
Gümüş.Ons 22,21 22,23 0,04  
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