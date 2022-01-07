***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.01.2022 17:32
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RİZA İHSAN KUTLUSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 02.11.2017 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü 0 Yatırım Komitesi Üyesi
ALİM MURAT ÖZGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.11.2017 İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü 0 Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi, İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Yatırım Komitesi
KENAN AYVACI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 07.10.2019 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 0 Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi, İç Kontrolden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 10.12.2021 Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü - Bölüm Müdürü Bağımsız Üye Değil
KAYAHAN KARADAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 27.10.2021 Türkiye İş Bankası A.Ş. Proje Finansmanı Birim Müdürü Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/990054
BIST
17:502.030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 22,17
|Açılış
|: 2.020
|
|Önceki Kapanış
|: 2.008
|
2.032
En Düşük
1.994
17:5013,8454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0035
|Açılış
|: 13,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7400
|
13,9315
En Düşük
13,7400
17:5015,7168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0722
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,7582
En Düşük
15,5317
17:50794,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,23
|Açılış
|: 795,40
|
|Önceki Kapanış
|: 793,59
|
802,62
En Düşük
790,94
BIST En Aktif Hisseler17:48
|UZERB
|51,20
|1.937.459
|% 9,97
|
|ERBOS
|123,70
|136.347.123
|% 9,96
|
|GEDZA
|18,22
|29.498.447
|% 9,96
|
|OSMEN
|29,18
|10.259.328
|% 9,95
|
|HUBVC
|11,07
|113.436.773
|% 9,93
|
|DOBUR
|92,80
|11.989.036
|% -9,99
|
|ELITE
|19,84
|64.123.581
|% -9,98
|
|SEYKM
|9,31
|283.278.913
|% -9,61
|
|IHAAS
|10,50
|4.335.741
|% -4,72
|
|IHEVA
|1,01
|26.319.684
|% -4,72
|
|GARAN
|11,73
|4.146.285.789
|% 2,18
|
|EREGL
|30,68
|3.523.223.788
|% 1,59
|
|THYAO
|25,00
|2.765.966.470
|% 0,56
|
|KRDMD
|11,32
|2.491.076.815
|% 6,89
|
|YKBNK
|3,69
|1.752.804.143
|% 5,73
|
|YKBNK
|3,69
|1.752.804.143
|% 5,73
|
|GARAN
|11,73
|4.146.285.789
|% 2,18
|
|KRDMD
|11,32
|2.491.076.815
|% 6,89
|
|EKGYO
|2,35
|488.535.256
|% 3,98
|
|TSKB
|1,56
|291.217.599
|% 3,31
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8220
|13,8454
|% 0,03
|
|Euro
|15,6637
|15,7168
|% 0,46
|
|Sterlin
|18,6371
|18,7305
|% 0,12
|
|Frank
|14,8964
|14,9861
|% -0,11
|
|Riyal
|3,6620
|3,6804
|% -0,08
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,22
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|5.320
|5.401
|65,00
|
|Tam
|5.294
|5.432
|65,06
|
|Yarım
|2.559
|2.627
|31,47
|
|Çeyrek
|1.283
|1.314
|15,73
|
|Gümüş.Ons
|22,21
|22,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|9,82
|9,84
|-0,01
|
|B. Petrol
|82,19
|82,19
|0,20
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.43 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 936, 594 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 82 artarak (% 1.16 ) 2, 245
-
17:57XU100
Endeks 2, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 84 üstünde . İşlem hacmi 31, 706.00 milyon TL de
-
17:57KRSTL
Yüzde 6.46 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 257, 844 adet işlem
-
17:56ARZUM
Yüzde 5.81 oranında artışla 16.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 344, 837 adet işlem