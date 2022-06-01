***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.06.2022 17:52
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RİZA İHSAN KUTLUSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 02.11.2017 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü 0 Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üyesi
ALİM MURAT ÖZGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.11.2017 Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü 0 Bağımsız Üye Değil
MURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 10.12.2021 Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü - Bölüm Müdürü 0 Bağımsız Üye Değil
KAYAHAN KARADAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 27.10.2021 Türkiye İş Bankası A.Ş. Proje Finansmanı Birim Müdürü 0 Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üyesi
AYGEN LEYLA AYÖZGER ÖZVARDAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 23.03.2022 Aytemiz Akaryakıt Dağıtım AŞ?nde İcracı Yönetim Kurulu Üyesi 0 Bağımsız Üye Değil
BURAK SEZERCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 11.05.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. 0 Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034001
BIST
17:532.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 22,60
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
17:5316,4324
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0370
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
17:5317,5831
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0386
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,5003
17:53971,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,49
|Açılış
|: 971,89
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler17:51
|PENTA
|496,60
|83.295.491
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.361.403
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.481
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|17.986.568
|% 9,97
|
|IHLGM
|0,78
|40.364.563
|% 9,86
|
|PSGYO
|12,96
|256.295.847
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.107.391
|% -9,97
|
|MEPET
|3,24
|25.957.577
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,17
|2.524.649
|% -6,06
|
|METRO
|1,12
|75.010.648
|% -5,88
|
|THYAO
|49,44
|3.683.108.289
|% -0,92
|
|SASA
|37,74
|2.012.431.474
|% 3,45
|
|GARAN
|15,02
|1.884.260.017
|% 3,23
|
|KRDMD
|14,93
|1.734.235.810
|% 1,56
|
|SISE
|20,94
|1.668.595.379
|% -0,19
|
|EKGYO
|2,80
|1.081.559.885
|% -2,44
|
|YKBNK
|4,73
|1.384.976.730
|% 2,60
|
|DOHOL
|3,98
|1.115.467.237
|% -0,75
|
|KARSN
|7,26
|1.342.399.609
|% 3,86
|
|AKBNK
|8,43
|1.519.210.054
|% 0,84
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3995
|16,4133
|% 0,11
|
|Euro
|17,5235
|17,5473
|% -0,42
|
|Sterlin
|20,4587
|20,5613
|% -0,76
|
|Frank
|16,9706
|17,0728
|% -0,33
|
|Riyal
|4,3632
|4,3851
|% 0,03
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|4,48
|
|Altın Gr.
|972
|972
|2,76
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,74
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|0,09
|
|B. Petrol
|118
|118
|1,96
|
Seans Raporu
17:51
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-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL