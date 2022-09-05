***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.09.2022 11:50
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Elektronik Posta Adresi
E-posta
info@maxisgs.com
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Çağla Şekeroğlu Portföy Yöneticisi 08.12.2017 02122835113 csekeroglu@maxisgs.com SPK Düzey 3 Lisansı 211640
Murat Coşkun Kıdemli Yönetici 01.04.2022 02122835113 mcoskun@maxisgs.com SPK Düzey 3 Lisansı 200418
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060089
BIST
12:003.302
En Yüksek
|Değişim
|: 2,45%
|| 78,83
|Açılış
|: 3.248
|
|Önceki Kapanış
|: 3.223
|
3.306
En Düşük
3.248
12:0018,2331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0331
|Açılış
|: 18,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2405
En Düşük
18,1877
12:0018,0917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0272
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1900
|
18,1219
En Düşük
17,9911
12:001.003,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.003,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.002,68
|
1.004,46
En Düşük
999,97
BIST En Aktif Hisseler11:58
|ICBCT
|7,93
|32.080.550
|% 9,99
|
|VKING
|6,95
|1.962.055
|% 9,97
|
|HKTM
|25,70
|58.483.930
|% 9,92
|
|SKBNK
|4,67
|50.259.314
|% 9,88
|
|HLGYO
|3,71
|201.187.092
|% 9,76
|
|MTRKS
|42,78
|47.209.509
|% -9,97
|
|DOGUB
|10,32
|9.255.293
|% -8,43
|
|ULUSE
|132,00
|34.711.366
|% -7,30
|
|MOBTL
|2,30
|101.625.363
|% -5,74
|
|KERVN
|0,51
|113.724
|% -5,56
|
|THYAO
|73,55
|3.231.542.428
|% 2,44
|
|YKBNK
|8,15
|3.024.567.546
|% 4,35
|
|EKGYO
|4,35
|2.677.253.972
|% 7,41
|
|AKBNK
|13,56
|2.477.339.055
|% 4,07
|
|GARAN
|25,16
|1.929.928.307
|% 3,20
|
|EKGYO
|4,35
|2.677.253.972
|% 7,41
|
|YKBNK
|8,15
|3.024.567.546
|% 4,35
|
|AKBNK
|13,56
|2.477.339.055
|% 4,07
|
|ISCTR
|9,36
|1.568.783.990
|% 5,88
|
|HALKB
|9,76
|1.273.036.390
|% 8,69
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2216
|18,2285
|% 0,16
|
|Euro
|18,0774
|18,0863
|% -0,18
|
|Sterlin
|20,8799
|20,9846
|% -0,05
|
|Frank
|18,4654
|18,5767
|% -0,09
|
|Riyal
|4,8320
|4,8562
|% 0,11
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-1,15
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|1,31
|
|Cumhuriyet
|6.729
|6.831
|-3,00
|
|Tam
|6.761
|6.815
|50,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|25,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.665
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,16
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,62
|10,64
|0,04
|
|B. Petrol
|95,41
|95,41
|2,39
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 99, 77 artarak (% 2.86 ) 3, 594
-
12:14XU100
Endeks 3, 304 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 53 üstünde . İşlem hacmi 35, 523.00 milyon TL de
-
12:14SEKFK
Yüzde 7.63 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 969, 911 adet işlem
-
12:13PRKME
Yüzde 8.99 oranında artışla 14.55 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 096, 468 adet işlem
-
12:12SEGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 1.42 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 084, 691 adet işlem