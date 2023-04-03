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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

03.04.2023 10:27
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 18.000.000

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
Nama 1,00 TRY 18000000 TRY 100 YOK İşlem Görmüyor

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 18000000 TRY 100
TOPLAM 18000000 TRY 100




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130827


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BIST En Aktif Hisseler11:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RAYSG 23,10 17.949.911 % 10,00  
ATSYH 93,50 1.002.507 % 10,00  
OYAYO 11,67 27.551.832 % 9,99  
EKSUN 94,95 1.505.875.802 % 9,77  
DIRIT 6,00 165.756 % 9,29  
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11:35 Alış Satış %  
Dolar 19,1968 19,2073 % 0,17  
Euro 20,8239 20,8353 % 0,21  
Sterlin 23,5741 23,6924 % -0,01  
Frank 20,8206 20,9460 % -0,22  
Riyal 5,1025 5,1280 % 0,17  
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11:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.963 1.963 -6,40  
Altın Gr. 1.212 1.212 -2,14  
Cumhuriyet 8.206 8.330 -36,00  
Tam 8.204 8.288 -30,00  
Yarım 4.022 4.055 -15,00  
Çeyrek 2.011 2.028 -7,00  
Gümüş.Ons 23,76 23,79 -0,32  
Gümüş Gr. 14,67 14,69 -0,18  
B. Petrol 84,38 84,38 4,49  
Seans Raporu 11:35
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