***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
23.05.2023 14:55
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİM MURAT ÖZGEN GENEL MÜDÜR Finans Sektörü Profesyoneli
SELAMİ DÜZ Koordinatör Finans Sektörü Profesyoneli
ZEYNEP HANSU UÇAR Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli
Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Türkiye İş Bankası A.Ş.
İç kontrol sistemi Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teftiş birimi Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153082
BIST
18:054.471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 4,78
|Açılış
|: 4.467
|
|Önceki Kapanış
|: 4.466
|
4.499
En Düşük
4.436
18:0519,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0319
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,1793
En Düşük
19,7348
18:0521,4407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0116
|Açılış
|: 22,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
|
22,0453
En Düşük
21,3710
18:051.255,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,50
|Açılış
|: 1.255,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.256,10
|
1.272,80
En Düşük
1.247,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BVSAN
|47,30
|158.187.924
|% 10,00
|
|POLTK
|2.815,60
|48.401.240
|% 10,00
|
|RODRG
|44,46
|15.906.341
|% 10,00
|
|BURCE
|97,45
|133.767.751
|% 9,99
|
|CELHA
|26,88
|12.788.263
|% 9,98
|
|SAMAT
|26,06
|10.550.782
|% -9,95
|
|MARKA
|26,10
|537.347
|% -9,94
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
|
|BJKAS
|12,82
|203.279.552
|% -7,50
|
|DESPC
|19,01
|10.639.703
|% -7,27
|
|SASA
|50,00
|4.034.189.166
|% 8,59
|
|THYAO
|134,40
|3.012.880.858
|% -0,81
|
|EUPWR
|78,05
|2.675.635.987
|% -9,45
|
|ASTOR
|51,00
|2.275.471.091
|% 0,69
|
|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
|
|ISCTR
|10,37
|2.120.984.058
|% 0,88
|
|EKGYO
|6,28
|1.127.950.059
|% -2,79
|
|ODAS
|5,69
|670.696.979
|% 9,42
|
|YKBNK
|8,81
|1.052.576.661
|% 1,15
|
|AKBNK
|14,40
|1.595.114.539
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8525
|19,8565
|% 0,16
|
|Euro
|21,4040
|21,4407
|% -0,05
|
|Sterlin
|24,5888
|24,7122
|% 0,09
|
|Frank
|21,9578
|22,0901
|% -0,10
|
|Riyal
|5,2791
|5,3055
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|-5,62
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|-0,16
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.558
|4.781
|119,00
|
|Çeyrek
|2.272
|2.376
|66,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,43
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|14,94
|14,96
|-0,10
|
|B. Petrol
|77,16
|77,16
|1,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 98 artarak (% 0.59 ) 4, 953
-
17:58KGYO
Yüzde 5.70 oranında artışla 47.50 lira fiyatla işlem gören hissede 647, 643 adet işlem
-
17:56BURVA
Yüzde 8.91 oranında artışla 35.44 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 232, 803 adet işlem
-
17:55ODAS
Yüzde 7.88 oranında artışla 5.61 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 751, 068 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 4, 490 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 35, 512.00 milyon TL de