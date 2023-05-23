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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

23.05.2023 14:55
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ALİM MURAT ÖZGEN GENEL MÜDÜR Finans Sektörü Profesyoneli
SELAMİ DÜZ Koordinatör Finans Sektörü Profesyoneli
ZEYNEP HANSU UÇAR Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli

Şirket Bünyesinde Oluşturulan Birimler/Dışarıdan Alınan Hizmetler
Birimler Birimin Oluşturulduğu Kurum/Dışarıdan Hizmet Alınan Kurum
Fon hizmet birimi Türkiye İş Bankası A.Ş.
İç kontrol sistemi Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Risk yönetim sistemi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teftiş birimi Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Araştırma birimi Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.
Bilgi sistemleri İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153082


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BVSAN 47,30 158.187.924 % 10,00  
POLTK 2.815,60 48.401.240 % 10,00  
RODRG 44,46 15.906.341 % 10,00  
BURCE 97,45 133.767.751 % 9,99  
CELHA 26,88 12.788.263 % 9,98  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,8525 19,8565 % 0,16  
Euro 21,4040 21,4407 % -0,05  
Sterlin 24,5888 24,7122 % 0,09  
Frank 21,9578 22,0901 % -0,10  
Riyal 5,2791 5,3055 % 0,22  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.966 1.966 -5,62  
Altın Gr. 1.256 1.256 -0,16  
Cumhuriyet 9.418 9.561 276,00  
Tam 9.371 9.629 299,76  
Yarım 4.558 4.781 119,00  
Çeyrek 2.272 2.376 66,00  
Gümüş.Ons 23,41 23,43 -0,21  
Gümüş Gr. 14,94 14,96 -0,10  
B. Petrol 77,16 77,16 1,17  
Seans Raporu 18:05
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