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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.08.2023 12:20
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
RİZA İHSAN KUTLUSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı 02.11.2017 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü 0 Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üyesi
ALİM MURAT ÖZGEN Yönetim Kurulu Üyesi 02.11.2017 0 Bağımsız Üye Değil
MURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 10.12.2021 Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü - Bölüm Müdürü 0 Bağımsız Üye Değil
KAYAHAN KARADAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 27.10.2021 İş Enerji Yatırımları A.Ş. Genel Müdür 0 Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi Üyesi
BURAK SEZERCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 11.05.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 0 Bağımsız Üye Değil
CANSEL NURAY AKSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 14.03.2023 Türkiye İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü 0 Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖZGÜR TEMEL Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli
SELAMİ DÜZ Koordinatör Finans Sektörü Profesyoneli
ZEYNEP HANSU UÇAR Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187551


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Yarım 5.579 5.627 38,00  
Çeyrek 2.781 2.813 18,00  
Gümüş.Ons 22,89 22,91 0,15  
Gümüş Gr. 19,96 19,98 0,17  
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