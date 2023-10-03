***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.10.2023 16:12
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Çağla Şekeroğlu Portföy Yöneticisi 08.12.2017 02122835113 csekeroglu@maxisgs.com SPK Düzey 3 Lisansı 211640
Diğdem Erdoğan Uzman 01.08.2023 02122835113 derdogan@maxisgs.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198965
BIST
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16:468.532
En Düşük
|Değişim
|: 0,53%
|| 44,85
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.478
En Yüksek
8.563
16:4627,5114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0622
|Açılış
|: 27,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
16:4628,7957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0055
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,2284
En Düşük
28,7254
16:461.616,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,80
|Açılış
|: 1.618,86
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler16:46
|TARKM
|493,00
|229.550.340
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|438.395.818
|% 10,00
|
|POLTK
|7.747,60
|97.384.645
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.175.194.630
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.452.903
|% 10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|4.205.894
|% -10,00
|
|SNPAM
|56,25
|711.394
|% -10,00
|
|QNBFL
|592,90
|8.990.143
|% -9,99
|
|ATSYH
|79,85
|1.781.228
|% -9,98
|
|QNBFB
|327,30
|2.547.049
|% -9,98
|
|THYAO
|250,60
|8.551.257.448
|% -1,10
|
|PETKM
|22,02
|7.596.514.473
|% 6,79
|
|EREGL
|45,00
|4.538.343.640
|% 0,49
|
|SISE
|56,95
|4.194.657.181
|% 2,15
|
|ZOREN
|6,89
|4.096.066.357
|% 9,89
|
|ZOREN
|6,89
|4.096.066.357
|% 9,89
|
|PETKM
|22,02
|7.596.514.473
|% 6,79
|
|EKGYO
|8,33
|2.107.125.211
|% -0,83
|
|ODAS
|13,89
|2.560.034.779
|% 4,36
|
|KATMR
|2,68
|457.446.456
|% 9,84
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4851
|27,5114
|% 0,23
|
|Euro
|28,7785
|28,7957
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,1494
|33,3157
|% 0,23
|
|Frank
|29,7219
|29,9010
|% -0,15
|
|Riyal
|7,3101
|7,3468
|% 0,20
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.828
|1.829
|0,45
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.616
|2,43
|
|Cumhuriyet
|11.073
|11.241
|25,00
|
|Tam
|10.857
|10.950
|10,00
|
|Yarım
|5.445
|5.492
|0,00
|
|Çeyrek
|2.714
|2.746
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,26
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|18,75
|18,77
|0,19
|
|B. Petrol
|90,64
|90,64
|-0,07
|