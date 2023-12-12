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***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.12.2023 18:00
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ALİM MURAT ÖZGEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi 02.11.2017 0 Bağımsız Üye Değil
MURAT DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili 10.12.2021 Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü - Bölüm Müdürü 0 Bağımsız Üye Değil
BURAK SEZERCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 11.05.2022 İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür 0 Bağımsız Üye Değil
CANSEL NURAY AKSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 14.03.2023 Türkiye İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü 0 Bağımsız Üye Değil
KENAN AYVACI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 22.11.2023 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı 0 Bağımsız Üye Değil
ÖZGÜR TEMEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 06.11.2023 0




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224972


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CATES 83,60 12.006.381 % 10,00  
EYGYO 26,40 56.136.433 % 10,00  
AVTUR 9,68 26.169.242 % 10,00  
TETMT 3.685,00 43.979.708 % 10,00  
KONKA 43,14 67.354.430 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,0469 29,0522 % 0,18  
Euro 31,3405 31,3535 % 0,34  
Sterlin 36,3388 36,5210 % 0,12  
Frank 33,0103 33,2092 % 0,40  
Riyal 7,7211 7,7598 % 0,19  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,75 22,77 % 0,66  
Platin 920,82 922,00 % 0,66  
Paladyum 976,18 981,27 % 0,66  
Brent Pet. 73,97 73,97 % 0,66  
Altın Ons 1.981,63 1.981,93 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
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