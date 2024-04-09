***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÇağla Şekeroğlu Portföy Yöneticisi 08.12.2017 02122835113 csekeroglu@maxisgs.com SPK Düzey 3 Lisansı 211640Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviKENAN AYVACI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 22.11.2023 İcrada Görevli Değil 2023- Yönetim Kurulu Başkanı 2019-2022 Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye DeğilBURAK SEZERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 11.05.2022 İcrada Görevli Değil 2022-2024 Yönetim Kurulu Üyesi İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi ÜyesiÖZGÜR TEMEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 06.11.2023 İcrada Görevli 2023- Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye DeğilCANSEL NURAY AKSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 14.03.2023 İcrada Görevli Değil 2023- Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü Evet 0 Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi, İç Kontrolden Sorumlu ÜyeMERT KIRIMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.03.2024 İcrada Görevli Değil Türkiye İş Bankası A.Ş. Hukuk Müşaviri Evet 0 Bağımsız Üye DeğilCEREN SAYAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.03.2024 İcrada Görevli Değil Türkiye İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü Evet 0 Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerÖZGÜR TEMEL Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli 2023-Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel MüdürSELAMİ DÜZ Koordinatör Finans Sektörü Profesyoneli 2021-Koordinatör 2017-2021-Genel MüdürZEYNEP HANSU UÇAR Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli 2022-Genel Müdür YardımcısıKORAY DOĞANÇAY Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli 2021-2024 Kıdemli DirektörŞirketin Diğer PersoneliAdı-Soyadı Görevihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271592BIST