***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.04.2024 14:12
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Çağla Şekeroğlu Portföy Yöneticisi 08.12.2017 02122835113 csekeroglu@maxisgs.com SPK Düzey 3 Lisansı 211640
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KENAN AYVACI Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Finans Sektörü Profesyoneli 22.11.2023 İcrada Görevli Değil 2023- Yönetim Kurulu Başkanı 2019-2022 Yönetim Kurulu Üyesi İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye Değil
BURAK SEZERCAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Finans Sektörü Profesyoneli 11.05.2022 İcrada Görevli Değil 2022-2024 Yönetim Kurulu Üyesi İş Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi
ÖZGÜR TEMEL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 06.11.2023 İcrada Görevli 2023- Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Evet 0 Bağımsız Üye Değil
CANSEL NURAY AKSOY Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 14.03.2023 İcrada Görevli Değil 2023- Yönetim Kurulu Üyesi Türkiye İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü Evet 0 Bağımsız Üye Değil Denetim Komitesi Üyesi, İç Kontrolden Sorumlu Üye
MERT KIRIMOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.03.2024 İcrada Görevli Değil Türkiye İş Bankası A.Ş. Hukuk Müşaviri Evet 0 Bağımsız Üye Değil
CEREN SAYAR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 29.03.2024 İcrada Görevli Değil Türkiye İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü Evet 0 Bağımsız Üye Değil
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ÖZGÜR TEMEL Genel Müdür Finans Sektörü Profesyoneli 2023-Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
SELAMİ DÜZ Koordinatör Finans Sektörü Profesyoneli 2021-Koordinatör 2017-2021-Genel Müdür
ZEYNEP HANSU UÇAR Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli 2022-Genel Müdür Yardımcısı
KORAY DOĞANÇAY Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli 2021-2024 Kıdemli Direktör
Şirketin Diğer Personeli
Adı-Soyadı Görevi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271592
BIST