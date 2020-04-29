***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.04.2020 16:45
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/04/2020
Karar Sayısı
95
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş.'nin 01.01.2020 - 31.03.2020 dönemine ait sorumluluk beyanı ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841131
BIST
16:31101.495
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 787,18
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
16:316,9821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9716
16:317,5864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0287
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
16:31382,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,69
|Açılış
|: 382,23
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
381,39
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|18,04
|138.750.889
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.268.337
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.599.368
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|133.088.479
|% 10,00
|
|PINSU
|7,81
|4.625.761
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|QNBFB
|50,65
|11.183.806
|% -5,68
|
|IHGZT
|4,03
|585.306
|% -5,62
|
|MGROS
|30,42
|1.080.715.727
|% 4,90
|
|GARAN
|8,43
|559.621.054
|% 1,44
|
|THYAO
|10,61
|517.870.005
|% -0,38
|
|SOKM
|11,77
|495.226.477
|% -2,73
|
|ASELS
|27,60
|437.676.580
|% 0,88
|
|ODAS
|1,78
|257.876.881
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,12
|151.397.682
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,09
|127.113.077
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|133.088.479
|% 10,00
|
|PETKM
|3,55
|310.521.273
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6635
|8,7069
|% 0,11
|
|Frank
|7,1583
|7,2014
|% 0,29
|
|Riyal
|1,8534
|1,8627
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.701
|1.701
|-7,43
|
|Altın Gr.
|382
|382
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|2.449
|2.507
|-8,40
|
|Tam
|2.514
|2.568
|-8,60
|
|Yarım
|1.225
|1.255
|-4,20
|
|Çeyrek
|614
|628
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|15,19
|15,22
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|24,42
|24,42
|1,68
|
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