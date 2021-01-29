***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
29.01.2021 16:58
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/01/2021
Karar Sayısı
126
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01.01.2020 - 31.12.2020 Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906215
BIST
16:461.485
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -13,47
|Açılış
|: 1.485
|
|Önceki Kapanış
|: 1.498
|
1.496
En Düşük
1.474
16:467,2979
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0363
|Açılış
|: 7,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3700
|
7,3849
En Düşük
7,2786
16:468,8687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0352
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
8,9400
En Düşük
8,8373
16:46438,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 4,30
|Açılış
|: 438,65
|
|Önceki Kapanış
|: 434,43
|
440,43
En Düşük
434,09
BIST En Aktif Hisseler16:46
|PKENT
|1.524,60
|21.918.057
|% 10,00
|
|ISKPL
|19,48
|621.315
|% 9,99
|
|GLBMD
|9,04
|28.893.580
|% 9,98
|
|YAPRK
|112,40
|5.571.762
|% 9,98
|
|LIDFA
|3,86
|40.422.596
|% 9,97
|
|INVEO
|120,40
|22.445.570
|% -9,95
|
|KAPLM
|37,00
|8.002.073
|% -8,19
|
|BRMEN
|2,70
|278.850
|% -8,16
|
|PARSN
|28,78
|204.117.297
|% -7,82
|
|BURVA
|45,34
|22.915.889
|% -7,47
|
|GUBRF
|73,30
|2.143.056.842
|% 6,08
|
|GARAN
|9,34
|1.748.956.429
|% -0,53
|
|KOZAL
|116,60
|1.227.096.773
|% -0,68
|
|KARSN
|5,35
|1.196.533.952
|% 7,21
|
|DOHOL
|3,88
|1.165.909.727
|% 4,30
|
|EKGYO
|2,35
|993.537.518
|% -0,84
|
|DOHOL
|3,88
|1.165.909.727
|% 4,30
|
|KARSN
|5,35
|1.196.533.952
|% 7,21
|
|TSKB
|1,83
|351.622.454
|% 1,10
|
|GARAN
|9,34
|1.748.956.429
|% -0,53
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2889
|7,2979
|% -0,49
|
|Euro
|8,8629
|8,8687
|% -0,40
|
|Sterlin
|9,9804
|10,0304
|% -0,61
|
|Frank
|8,1687
|8,2179
|% -0,67
|
|Riyal
|1,9361
|1,9458
|% -0,69
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.871
|28,39
|
|Altın Gr.
|439
|439
|4,21
|
|Cumhuriyet
|2.901
|2.944
|-20,00
|
|Tam
|2.883
|2.958
|-24,04
|
|Yarım
|1.393
|1.431
|-11,63
|
|Çeyrek
|699
|715
|-5,82
|
|Gümüş.Ons
|27,50
|27,53
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|0,16
|
|B. Petrol
|55,62
|55,62
|0,52
|
Seans Raporu
16:46
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16:59MAALT
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16:58XU030
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16:55MAALT
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16:53XU100
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