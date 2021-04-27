***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
27.04.2021 14:55
***MGY*** MAXİS GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yok.
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/04/2021
Karar Sayısı
151
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
01.01.2021 - 31.03.2021 dönemine ait Sorumluluk Beyanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931293
BIST
18:001.392
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 18,23
|Açılış
|: 1.382
|
|Önceki Kapanış
|: 1.374
|
1.398
En Düşük
1.382
18:008,2119
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0588
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2550
|
8,3030
En Düşük
8,1743
18:009,9317
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0765
|Açılış
|: 9,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0362
En Düşük
9,8884
18:00470,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,54
|Açılış
|: 470,01
|
|Önceki Kapanış
|: 473,73
|
475,59
En Düşük
468,50
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ERBOS
|76,45
|53.193.157
|% 10,00
|
|BAYRK
|12,54
|34.813.854
|% 10,00
|
|LUKSK
|57,75
|5.480.488
|% 10,00
|
|ULUUN
|6,27
|85.907.952
|% 10,00
|
|AVOD
|7,82
|74.886.759
|% 9,99
|
|FRIGO
|37,26
|122.024.941
|% -10,00
|
|DESA
|16,84
|30.478.005
|% -9,99
|
|SODSN
|27,22
|1.063.664
|% -9,99
|
|SONME
|32,68
|3.430.241
|% -9,97
|
|IDGYO
|6,73
|559.450
|% -9,91
|
|SASA
|36,50
|1.478.474.388
|% 4,79
|
|EREGL
|19,49
|1.361.038.061
|% 0,88
|
|THYAO
|11,94
|1.137.064.800
|% 1,79
|
|GARAN
|7,13
|891.758.829
|% -0,14
|
|GWIND
|5,25
|821.835.004
|% -6,58
|
|GWIND
|5,25
|821.835.004
|% -6,58
|
|PEKGY
|1,23
|86.639.575
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,82
|112.045.173
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,00
|51.363.573
|% -0,99
|
|CEMAS
|1,13
|32.367.748
|% -0,88
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2080
|8,2119
|% -0,71
|
|Euro
|9,9200
|9,9317
|% -0,76
|
|Sterlin
|11,3873
|11,4444
|% -0,67
|
|Frank
|8,9587
|9,0127
|% -0,57
|
|Riyal
|2,1824
|2,1934
|% -0,75
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-0,49
|
|Altın Gr.
|470
|470
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,39
|26,43
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,95
|6,96
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,59
|65,59
|0,56
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Seans Raporu
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