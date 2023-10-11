***MHRGY* *ATAYM* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı
11.10.2023 11:51
***MHRGY******ATAYM******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
İlgili Şirketler [MHRGY]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.FİYAT TESPİT RAPORUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204120
BIST
'
12:578.414
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -29,15
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.390
En Yüksek
8.519
12:5727,7370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0202
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
12:5729,4282
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 29,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3791
12:571.668,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,59
|Açılış
|: 1.668,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.668,59
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler12:55
|ACSEL
|117,70
|75.298.968
|% 10,00
|
|SUMAS
|253,00
|286.902
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.120,60
|165.524.127
|% 9,99
|
|FMIZP
|282,90
|169.395.331
|% 9,99
|
|KSTUR
|862,10
|1.265.563
|% 9,99
|
|TARKM
|570,00
|29.626.890
|% -9,60
|
|OZGYO
|6,65
|85.862.823
|% -9,40
|
|IHAAS
|20,42
|302.182.954
|% -8,51
|
|ARENA
|30,20
|108.518.463
|% -7,25
|
|SKBNK
|7,12
|661.951.757
|% -6,32
|
|THYAO
|232,10
|2.828.167.469
|% -2,52
|
|DMRGD
|22,34
|2.645.896.455
|% 2,01
|
|PETKM
|24,46
|2.420.790.373
|% -0,73
|
|ISCTR
|25,50
|2.271.676.419
|% 2,74
|
|YKBNK
|19,54
|2.236.348.203
|% 1,66
|
|ZOREN
|6,30
|1.096.765.575
|% -1,41
|
|ODAS
|13,89
|1.829.872.809
|% 1,76
|
|EKGYO
|8,26
|964.792.646
|% -1,67
|
|DMRGD
|22,34
|2.645.896.455
|% 2,01
|
|YKBNK
|19,54
|2.236.348.203
|% 1,66
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7255
|27,7315
|% 0,05
|
|Euro
|29,4208
|29,4386
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,9644
|34,1348
|% 0,05
|
|Frank
|30,5992
|30,7835
|% 0,30
|
|Riyal
|7,3723
|7,4093
|% 0,09
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|10,33
|
|Altın Gr.
|1.668
|1.668
|10,28
|
|Cumhuriyet
|11.574
|11.749
|69,00
|
|Tam
|11.337
|11.416
|20,00
|
|Yarım
|5.686
|5.730
|15,00
|
|Çeyrek
|2.834
|2.865
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,11
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|19,71
|19,73
|0,27
|
|B. Petrol
|87,34
|87,34
|-0,31
|