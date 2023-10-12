***MHRGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.10.2023 09:22
***MHRGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
MHRGY.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Miktar: 207.000.000 TL nominal, Aracı: YKR Kapanış Tarihi: 13.10.2023, Fiyat: 4,30 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 890.100.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204749
BIST
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18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
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|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
0
En Yüksek
0
18:0527,7512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0900
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,7518
En Düşük
27,6408
18:0529,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1746
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6055
En Düşük
29,3245
18:051.679,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 10,85
|Açılış
|: 1.679,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.679,45
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ZELOT
|98,42
|315.759
|% 0,00
|
|ZGOLD
|185,00
|46.293.906
|% 0,00
|
|ZPBDL
|133,15
|177.647.143
|% 0,00
|
|YONGA
|54,90
|788.180
|% 0,00
|
|YBTAS
|83.200,00
|1.986.110
|% 0,00
|
|ZELOT
|98,42
|315.759
|% 0,00
|
|ZGOLD
|185,00
|46.293.906
|% 0,00
|
|ZPBDL
|133,15
|177.647.143
|% 0,00
|
|YONGA
|54,90
|788.180
|% 0,00
|
|YBTAS
|83.200,00
|1.986.110
|% 0,00
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% 0,00
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% 0,00
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,00
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% 0,00
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 0,00
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% 0,00
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% 0,00
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% 0,00
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7469
|27,7512
|% 0,33
|
|Euro
|29,5741
|29,5947
|% 0,59
|
|Sterlin
|34,1090
|34,2800
|% 0,37
|
|Frank
|30,7464
|30,9316
|% 0,58
|
|Riyal
|7,3755
|7,4125
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|7,40
|
|Altın Gr.
|1.677
|1.677
|9,01
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.386
|11.483
|32,00
|
|Yarım
|5.711
|5.764
|17,00
|
|Çeyrek
|2.847
|2.882
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,20
|22,24
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,80
|0,18
|
|B. Petrol
|85,35
|85,35
|-0,47
|