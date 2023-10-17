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***MHRGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

17.10.2023 12:05
***MHRGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***MHRGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

MHR GMYO payları, 18/10/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 827.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
MHR GMYO XUTUM 18/10/2023
MHR GMYO XTUMY 18/10/2023
MHR GMYO XYLDZ 18/10/2023
MHR GMYO XHARZ 18/10/2023
MHR GMYO XUMAL 18/10/2023
MHR GMYO XGMYO 18/10/2023
MHR GMYO XKTUM 18/10/2023



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207136


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AVTUR 7,70 7.450.615 % 10,00  
INGRM 375,10 66.016.106 % 10,00  
IHYAY 2,31 37.263.504 % 10,00  
MAALT 1.090,50 8.532.072 % 10,00  
EKIZ 38,50 993.108 % 10,00  
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Dolar 27,9074 27,9137 % 0,28  
Euro 29,4734 29,4848 % 0,18  
Sterlin 33,8302 33,9998 % -0,13  
Frank 30,8035 30,9891 % 0,11  
Riyal 7,4182 7,4554 % 0,36  
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12:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.922 1.922 1,68  
Altın Gr. 1.724 1.724 6,79  
Cumhuriyet 11.850 12.029 -46,00  
Tam 11.618 11.694 -14,00  
Yarım 5.827 5.869 -8,00  
Çeyrek 2.904 2.935 -3,00  
Gümüş.Ons 22,64 22,67 0,05  
Gümüş Gr. 20,30 20,32 0,10  
B. Petrol 89,92 89,92 0,27  
Seans Raporu 12:04
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