***MHRGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
17.10.2023 12:05
***MHRGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
MHR GMYO payları, 18/10/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 827.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
MHR GMYO XUTUM 18/10/2023
MHR GMYO XTUMY 18/10/2023
MHR GMYO XYLDZ 18/10/2023
MHR GMYO XHARZ 18/10/2023
MHR GMYO XUMAL 18/10/2023
MHR GMYO XGMYO 18/10/2023
MHR GMYO XKTUM 18/10/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207136
BIST