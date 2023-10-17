***MHRGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***MHRGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [MHRGY]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarMHR GMYO payları, 18/10/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Mali ve BIST Gayrimenkul Y.O. endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 827.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %25 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiMHR GMYO XUTUM 18/10/2023MHR GMYO XTUMY 18/10/2023MHR GMYO XYLDZ 18/10/2023MHR GMYO XHARZ 18/10/2023MHR GMYO XUMAL 18/10/2023MHR GMYO XGMYO 18/10/2023MHR GMYO XKTUM 18/10/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207136BIST