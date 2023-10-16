***MHRGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***MHRGY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [MHRGY]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi16/10/2023Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıMHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)207.000.000Baz Fiyat (TL)4,3İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih18/10/2023Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Tarihi12-13/10/2023AçıklamalarMHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 827.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 12. maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 207.000.000 TL nominal değerli Şirket payları 18/10/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 4,30 TL/pay baz fiyat, "MHRGY.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206962BIST