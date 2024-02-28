***MHRGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.02.2024 10:00
***MHRGY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MHRGY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252528
BIST
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10:419.168
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -11,42
|Açılış
|: 9.185
|
|Önceki Kapanış
|: 9.179
|
9.111
En Yüksek
9.185
10:4131,1835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0398
|Açılış
|: 31,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3872
En Düşük
31,0687
10:4133,7759
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0326
|Açılış
|: 33,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7800
|
34,0887
En Düşük
33,7251
10:412.033,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,84
|Açılış
|: 2.033,96
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033,01
|
2.049,92
En Düşük
2.029,22
BIST En Aktif Hisseler10:40
|YAYLA
|17,27
|44.821.029
|% 10,00
|
|EDATA
|36,30
|77.263.179
|% 10,00
|
|BRKVY
|181,50
|22.532.361
|% 10,00
|
|PATEK
|109,50
|1.197.372.896
|% 9,99
|
|LMKDC
|26,06
|32.040.900
|% 9,96
|
|FMIZP
|331,00
|42.203.478
|% -6,56
|
|SELEC
|57,10
|70.047.521
|% -6,39
|
|BNTAS
|12,04
|13.829.119
|% -5,79
|
|ARDYZ
|56,15
|153.944.533
|% -5,63
|
|YONGA
|88,00
|769.120
|% -5,38
|
|EREGL
|46,64
|2.765.676.721
|% -0,68
|
|THYAO
|280,00
|1.495.295.930
|% -0,09
|
|PATEK
|109,50
|1.197.372.896
|% 9,99
|
|REEDR
|67,80
|1.026.275.810
|% -3,00
|
|MIATK
|80,00
|1.013.686.077
|% 1,27
|
|ZOREN
|5,48
|375.344.330
|% 1,86
|
|EREGL
|46,64
|2.765.676.721
|% -0,68
|
|EKGYO
|11,23
|522.881.335
|% -0,62
|
|HALKB
|15,61
|532.175.914
|% 1,63
|
|ISCTR
|11,13
|359.553.969
|% -0,36
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,1824
|31,1839
|% 0,13
|
|Euro
|33,7558
|33,7642
|% -0,13
|
|Sterlin
|39,3167
|39,5138
|% -0,15
|
|Frank
|35,2481
|35,4604
|% -0,06
|
|Riyal
|8,2886
|8,3302
|% 0,12
|
|10:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,33
|22,38
|% 0,66
|
|Platin
|882,38
|887,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|926,60
|929,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,25
|82,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,58
|2.028,84
|% 0,66
|
Seans Raporu
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