***MHRGY* *ISMEN* *IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
11.10.2023 18:32
***MHRGY******ISMEN******IYM*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. fiyat tespit raporuna ilişkin görüş ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1204620
BIST
'
18:058.331
En Düşük
|Değişim
|: -1,33%
|| -112,15
|Açılış
|: 8.482
|
|Önceki Kapanış
|: 8.443
|
8.316
En Yüksek
8.519
18:0527,7384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0216
|Açılış
|: 27,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8500
|
27,8717
En Düşük
27,6473
18:0529,4380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0071
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,5803
En Düşük
29,3630
18:051.673,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 15,60
|Açılış
|: 1.673,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,77
|
1.673,92
En Düşük
1.653,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|117,70
|91.762.491
|% 10,00
|
|ISBTR
|347.600,00
|4.518.800
|% 10,00
|
|BSOKE
|9,02
|236.989.156
|% 10,00
|
|TKNSA
|35,86
|688.481.530
|% 10,00
|
|ALMAD
|10,13
|320.668.664
|% 9,99
|
|IHAAS
|20,10
|687.125.104
|% -9,95
|
|OZGYO
|6,61
|152.932.575
|% -9,95
|
|PAPIL
|31,60
|192.843.256
|% -9,77
|
|ARENA
|29,40
|135.704.093
|% -9,71
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|THYAO
|230,10
|5.803.992.163
|% -3,36
|
|KOZAL
|28,06
|5.257.988.257
|% 0,79
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|ISCTR
|25,34
|4.570.844.683
|% 2,10
|
|ZOREN
|6,16
|1.805.072.746
|% -3,60
|
|EKGYO
|8,18
|2.296.113.200
|% -2,62
|
|PETKM
|24,18
|5.883.167.964
|% -1,87
|
|ODAS
|13,50
|3.201.090.323
|% -1,10
|
|DMRGD
|19,82
|4.687.310.074
|% -9,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7306
|27,7371
|% 0,07
|
|Euro
|29,4210
|29,4362
|% 0,02
|
|Sterlin
|34,0149
|34,1855
|% 0,20
|
|Frank
|30,6062
|30,7905
|% 0,33
|
|Riyal
|7,3729
|7,4099
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|15,38
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|15,14
|
|Cumhuriyet
|11.591
|11.766
|86,00
|
|Tam
|11.358
|11.459
|63,00
|
|Yarım
|5.696
|5.752
|37,00
|
|Çeyrek
|2.839
|2.876
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|19,65
|19,68
|0,22
|
|B. Petrol
|86,31
|86,31
|-1,34
|