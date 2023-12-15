***MHRGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
15.12.2023 09:06
***MHRGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MHRGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Quıck Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225993
BIST
'
18:057.813
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
0
En Yüksek
0
18:0529,0466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0849
|Açılış
|: 28,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0900
|
29,0482
En Düşük
28,9232
18:0531,9329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0118
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,9739
En Düşük
31,8116
18:051.899,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,89
|Açılış
|: 1.899,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.902,30
En Düşük
1.891,21
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|574.997,50
|1.149.995
|% 0,00
|
|YGYO
|3,26
|43.798.769
|% 0,00
|
|VAKKO
|78,65
|107.121.161
|% 0,00
|
|VESTL
|49,78
|214.488.174
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,81
|73.872.984
|% 0,00
|
|ISBTR
|574.997,50
|1.149.995
|% 0,00
|
|YGYO
|3,26
|43.798.769
|% 0,00
|
|VAKKO
|78,65
|107.121.161
|% 0,00
|
|VESTL
|49,78
|214.488.174
|% 0,00
|
|VKGYO
|1,81
|73.872.984
|% 0,00
|
|THYAO
|252,25
|9.236.097.228
|% 0,00
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 0,00
|
|SASA
|43,10
|4.039.936.789
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,02
|5.626.559.093
|% 0,00
|
|YKBNK
|21,50
|5.043.192.525
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,26
|1.439.542.346
|% 0,00
|
|AKBNK
|38,34
|5.719.219.703
|% 0,00
|
|MOBTL
|5,36
|737.473.780
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0166
|29,0528
|% 0,31
|
|Euro
|31,9053
|31,9376
|% 0,05
|
|Sterlin
|36,9391
|37,1244
|% 0,20
|
|Frank
|33,3444
|33,5453
|% 0,21
|
|Riyal
|7,7173
|7,7560
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|958,31
|961,59
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.094,53
|1.097,03
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,81
|76,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,85
|2.036,04
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 316, 4 artarak (% 3.89 ) 8, 452
-
17:59XU100
Endeks 7, 781 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 34 üstünde . İşlem hacmi 78, 655.00 milyon TL de
-
17:59GRTRK
Yüzde 9.96 oranında artışla 47.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 995, 039 adet işlem
-
17:58IZINV
Yüzde 6.56 oranında artışla 36.72 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 230 adet işlem
-
17:52EYGYO
Yüzde 6.77 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 457, 344 adet işlem