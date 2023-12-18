***MHRGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
18.12.2023 09:12
***MHRGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MHRGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamından Quıck Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226288
BIST
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11:197.936
En Düşük
|Değişim
|: -0,72%
|| -57,63
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.922
En Yüksek
8.010
11:1929,0705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0914
|Açılış
|: 29,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0705
En Düşük
28,8490
11:1931,7765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1486
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
11:191.891,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 11,02
|Açılış
|: 1.891,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.892,11
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler11:19
|UFUK
|99,55
|1.470.890
|% 10,00
|
|AVHOL
|37,02
|33.692.498
|% 9,98
|
|SAFKR
|35,54
|38.842.039
|% 9,96
|
|BAYRK
|9,08
|3.895.947
|% 9,93
|
|BANVT
|116,20
|57.411.430
|% 9,93
|
|BEGYO
|3,21
|995.608.205
|% -9,83
|
|BRKO
|3,67
|788.731
|% -9,83
|
|CATES
|56,30
|322.897.167
|% -7,86
|
|KRSTL
|14,04
|8.006.260
|% -7,02
|
|EKOS
|34,00
|87.322.035
|% -6,34
|
|ISCTR
|25,02
|2.778.715.497
|% 2,63
|
|THYAO
|248,80
|2.738.068.833
|% -1,76
|
|YKBNK
|21,52
|1.312.006.532
|% -0,55
|
|HEKTS
|24,14
|1.097.125.850
|% 3,96
|
|EREGL
|42,34
|1.020.044.519
|% 1,05
|
|BEGYO
|3,21
|995.608.205
|% -9,83
|
|ISCTR
|25,02
|2.778.715.497
|% 2,63
|
|YKBNK
|21,52
|1.312.006.532
|% -0,55
|
|EKGYO
|7,49
|419.611.567
|% 1,08
|
|HEKTS
|24,14
|1.097.125.850
|% 3,96
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0642
|29,0705
|% 0,32
|
|Euro
|31,7643
|31,7765
|% 0,47
|
|Sterlin
|36,7741
|36,9585
|% 0,42
|
|Frank
|33,3075
|33,5082
|% 0,47
|
|Riyal
|7,7251
|7,7638
|% 0,30
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,99
|24,03
|% 0,66
|
|Platin
|950,48
|952,28
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.172,58
|1.175,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,91
|76,91
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,96
|2.024,19
|% 0,66
|