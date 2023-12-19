***MHRGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
19.12.2023 09:12
***MHRGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MHRGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Quıck Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226787
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12:327.669
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler12:30
|SODSN
|81,40
|1.229.547
|% 10,00
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|QNBFB
|258,00
|1.062.186
|% 9,93
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|BAYRK
|9,98
|21.698.590
|% 9,91
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|KBORU
|52,95
|216.871.775
|% 9,90
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|ULUUN
|28,44
|151.530.908
|% 8,97
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|FORMT
|2,70
|108.599.985
|% -10,00
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|IEYHO
|3,87
|87.767.227
|% -10,00
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|SAMAT
|45,00
|5.981.850
|% -10,00
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|SRVGY
|372,25
|73.842.770
|% -9,98
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|PRZMA
|37,18
|8.035.299
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|EREGL
|42,16
|3.021.294.510
|% 0,86
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|THYAO
|244,00
|2.505.468.302
|% -0,69
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|ISCTR
|23,90
|1.886.176.430
|% -3,08
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|YKBNK
|20,64
|1.533.144.945
|% -3,10
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|AKBNK
|38,46
|1.376.067.349
|% -2,39
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|BEGYO
|3,06
|905.785.393
|% -4,67
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|ISCTR
|23,90
|1.886.176.430
|% -3,08
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|EKGYO
|7,15
|530.778.924
|% -2,19
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|YKBNK
|20,64
|1.533.144.945
|% -3,10
|
|EREGL
|42,16
|3.021.294.510
|% 0,86
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|12:30
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|29,0834
|29,0924
|% 0,12
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|Euro
|31,8410
|31,8588
|% 0,32
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|Sterlin
|36,7871
|36,9715
|% 0,41
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|Frank
|33,4497
|33,6512
|% 0,27
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|Riyal
|7,7315
|7,7703
|% 0,11
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|12:30
|Alış
|Satış
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|Gümüş ONS
|23,90
|23,94
|% 0,66
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|Platin
|945,00
|948,23
|% 0,66
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|Paladyum
|1.185,11
|1.192,89
|% 0,66
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|Brent Pet.
|77,90
|77,90
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.026,21
|2.026,45
|% 0,66
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