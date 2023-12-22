***MHRGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
22.12.2023 09:20
***MHRGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler MHRGY
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Quick Sigorta A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227926
BIST
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11:197.738
En Düşük
|Değişim
|: -0,35%
|| -26,86
|Açılış
|: 7.770
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|Önceki Kapanış
|: 7.765
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7.731
En Yüksek
7.795
11:1929,2064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0528
|Açılış
|: 29,1400
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|Önceki Kapanış
|: 29,1450
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29,4350
En Düşük
29,0765
11:1932,1980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0225
|Açılış
|: 32,0000
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|Önceki Kapanış
|: 31,9500
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32,3811
En Düşük
32,0346
11:191.925,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,39
|Açılış
|: 1.925,00
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|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
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1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler11:19
|IDGYO
|6,05
|12.367.004
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.302,50
|1.108.605
|% 9,98
|
|CUSAN
|21,44
|28.717.877
|% 9,95
|
|DMRGD
|12,29
|8.033.948
|% 9,93
|
|QNBFB
|341,00
|5.185.928
|% 9,29
|
|GUBRF
|212,90
|71.944.871
|% -9,98
|
|KUYAS
|60,45
|62.555.353
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|85.630.989
|% -9,98
|
|MRGYO
|5,11
|68.925.821
|% -9,88
|
|PRZMA
|27,92
|38.627.995
|% -8,22
|
|THYAO
|244,30
|1.481.339.233
|% -0,29
|
|ISCTR
|24,30
|1.278.435.964
|% 1,17
|
|EREGL
|43,14
|844.804.074
|% 0,05
|
|ASTOR
|94,70
|839.115.962
|% 0,21
|
|YKBNK
|20,62
|629.709.078
|% -0,87
|
|ISCTR
|24,30
|1.278.435.964
|% 1,17
|
|CEMAS
|4,17
|206.198.578
|% -6,71
|
|BEGYO
|2,80
|125.040.434
|% 1,45
|
|EKGYO
|7,26
|312.569.446
|% 0,83
|
|YKBNK
|20,62
|629.709.078
|% -0,87
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1989
|29,2064
|% 0,18
|
|Euro
|32,1746
|32,1980
|% 0,07
|
|Sterlin
|36,9695
|37,1549
|% 0,27
|
|Frank
|33,9801
|34,1848
|% 0,24
|
|Riyal
|7,7621
|7,8010
|% 0,19
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,44
|24,47
|% 0,66
|
|Platin
|968,80
|970,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.211,83
|1.217,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,19
|80,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,92
|2.050,29
|% 0,66
|