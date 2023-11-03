***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 620.000.000 TL'den 207.000.000 TL artırılarak 827.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadili için bugün (03.11.2023) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214016BIST