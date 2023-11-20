***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
20.11.2023 19:31
***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 3.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 620.000.000 TL'den 207.000.000 TL artırılarak 827.000.000 TL'ye çıkarılması kapsamında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin tadili Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.11.2023 tarih ve 45441 sayılı yazısı ile onaylanmıştır.
Onaylı Esas Sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1219013
BIST
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18:057.946
En Düşük
|Değişim
|: 1,18%
|| 93,01
|Açılış
|: 7.918
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|Önceki Kapanış
|: 7.853
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7.918
En Yüksek
7.985
18:0528,7667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0893
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
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28,7818
En Düşük
28,6078
18:0531,5598
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2291
|Açılış
|: 31,4300
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|Önceki Kapanış
|: 31,3000
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31,5598
En Düşük
31,2258
18:051.823,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.823,80
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|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
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1.832,88
En Düşük
1.817,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OYAYO
|27,94
|13.051.691
|% 10,00
|
|KLRHO
|38,50
|49.792.846
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|223.798.833
|% 10,00
|
|LIDFA
|8,47
|26.413.882
|% 10,00
|
|BRSAN
|804,00
|1.963.061.012
|% 9,99
|
|ISBTR
|627.965,00
|6.290.750
|% -10,00
|
|KLNMA
|47,70
|13.557.477
|% -10,00
|
|BALAT
|34,12
|5.595.996
|% -9,97
|
|AYES
|45,96
|7.286.202
|% -9,97
|
|KSTUR
|2.101,00
|5.509.763
|% -9,75
|
|THYAO
|254,75
|9.478.275.377
|% 0,20
|
|ASELS
|44,60
|3.864.251.470
|% 5,64
|
|EREGL
|39,60
|3.805.395.266
|% 3,45
|
|TUPRS
|153,60
|3.572.879.201
|% 0,07
|
|MIATK
|51,00
|2.569.647.828
|% -9,05
|
|ZOREN
|5,08
|1.081.007.118
|% 0,59
|
|EKGYO
|7,65
|1.499.169.663
|% 1,59
|
|ISCTR
|20,82
|2.471.115.491
|% 1,36
|
|IHLAS
|1,36
|146.730.863
|% -4,90
|
|SKBNK
|7,23
|761.821.620
|% -2,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7203
|28,7608
|% 0,29
|
|Euro
|31,4389
|31,5391
|% 0,67
|
|Sterlin
|35,7962
|35,9757
|% 0,48
|
|Frank
|32,3299
|32,5247
|% 0,26
|
|Riyal
|7,6353
|7,6736
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,44
|23,47
|% 0,66
|
|Platin
|920,33
|922,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.083,65
|1.087,84
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,78
|82,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.973,76
|1.974,10
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59RNPOL
Yüzde 9.99 oranında artışla 30.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 178, 580 adet işlem
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17:56ASELS
Yüzde 5.54 oranında artışla 44.56 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 817, 448 adet işlem
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17:55KRSTL
Yüzde 7.09 oranında artışla 15.10 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 405, 297 adet işlem
-
17:54PENTA
Yüzde 5.93 oranında artışla 24.66 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 673, 750 adet işlem
-
17:53EDATA
Yüzde 7.93 oranında artışla 19.86 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 379, 925 adet işlem