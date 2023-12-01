***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
01.12.2023 10:15
***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin güncel hali ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 30/11/2023 30/11/2023 10969
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221427
BIST
'
12:328.029
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 80,45
|Açılış
|: 8.071
|
|Önceki Kapanış
|: 7.949
|
8.019
En Yüksek
8.090
12:3228,9653
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0921
|Açılış
|: 28,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8200
|
28,9653
En Düşük
28,7673
12:3231,5918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0998
|Açılış
|: 31,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4000
|
31,6026
En Düşük
31,3888
12:321.907,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 17,56
|Açılış
|: 1.907,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.889,60
|
1.907,50
En Düşük
1.885,34
BIST En Aktif Hisseler12:30
|BURVA
|86,35
|26.830.947
|% 10,00
|
|AZTEK
|148,60
|130.268.824
|% 9,99
|
|EKOS
|30,00
|199.430.160
|% 9,97
|
|DIRIT
|8,83
|971.035
|% 9,96
|
|SELGD
|16,47
|4.523.617
|% 9,95
|
|LIDER
|158,30
|178.328.905
|% -9,95
|
|HURGZ
|4,78
|118.999.509
|% -7,90
|
|POLTK
|15.512,50
|146.961.903
|% -7,28
|
|BRMEN
|4,92
|2.925.053
|% -6,99
|
|KSTUR
|1.870,00
|76.670
|% -6,97
|
|THYAO
|256,50
|4.823.631.836
|% 2,19
|
|BINHO
|277,50
|2.522.006.478
|% -5,69
|
|YKBNK
|19,85
|2.110.940.809
|% 3,39
|
|SASA
|52,50
|1.958.948.715
|% 5,25
|
|ISCTR
|22,00
|1.891.190.473
|% 2,61
|
|YKBNK
|19,85
|2.110.940.809
|% 3,39
|
|ISCTR
|22,00
|1.891.190.473
|% 2,61
|
|EKGYO
|7,41
|421.422.714
|% 0,54
|
|AKBNK
|34,72
|1.662.402.702
|% 3,21
|
|HEKTS
|22,96
|1.077.744.216
|% 2,96
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9517
|28,9706
|% 0,34
|
|Euro
|31,5930
|31,6107
|% 0,38
|
|Sterlin
|36,5608
|36,7442
|% 0,61
|
|Frank
|33,0274
|33,2263
|% 0,59
|
|Riyal
|7,7025
|7,7411
|% 0,38
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,39
|25,42
|% 0,66
|
|Platin
|938,20
|939,71
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.021,53
|1.026,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,56
|80,56
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.049,35
|2.049,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
12:30
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12:30XU100
BIST de işlemler sonlandı ( Günsonu XU100
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, KONTR, ASTOR
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12:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, GARAN, AKBNK
-
12:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 87, 08 artarak (% 1.24 ) 7, 092
-
12:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EKOS, AZTEK, SELGD, EUKYO, DIRIT, BURVA, SAMAT