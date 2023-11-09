***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.11.2023 17:21
***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği'nin (ÇEDBİK) ev sahipliğinde, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteğiyle her yıl sürdürülebilirliğin önemine dikkat çekmek için düzenlenen ‘6. Uluslararası Yeşil Binalar ve Şehirler Zirvesi' kapsamında 08.11.2023 tarihinde gerçekleştirilen, Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nin (YAPDER) düzenlediği Yeşil Ekonomi Ödül Töreninde Şirketimiz MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. portföyünde bulunan Quick Tower Binası, doğaya saygılı, ekolojik, konforlu ve enerji tüketimini azaltan prestijli ve en akıllı binalarından biri olarak "En Yeşil Bina" ödülünü almıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216308
BIST
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17:297.854
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -6,82
|Açılış
|: 7.801
|
|Önceki Kapanış
|: 7.861
|
7.739
En Yüksek
7.886
17:2928,5101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0593
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,5650
|
28,5392
En Düşük
28,3872
17:2930,6025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0867
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4800
|
30,8304
En Düşük
30,4456
17:291.788,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 4,66
|Açılış
|: 1.788,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.783,45
|
1.792,92
En Düşük
1.776,67
BIST En Aktif Hisseler17:29
|REEDR
|24,42
|1.036.563.410
|% 10,00
|
|IHYAY
|2,97
|27.413.440
|% 10,00
|
|ENSRI
|24,68
|13.549.024
|% 9,98
|
|SNPAM
|134,40
|18.651.360
|% 9,98
|
|PSDTC
|78,85
|51.882.805
|% 9,97
|
|VANGD
|25,20
|5.673.854
|% -10,00
|
|ISBTR
|711.982,50
|3.559.935
|% -9,99
|
|KLNMA
|55,85
|7.187.225
|% -9,99
|
|MRSHL
|1.363,00
|66.807.520
|% -9,97
|
|MARKA
|31,44
|6.218.329
|% -9,97
|
|THYAO
|230,00
|6.379.504.426
|% 0,61
|
|TABGD
|185,80
|5.189.052.569
|% 3,63
|
|ISCTR
|20,22
|3.532.938.721
|% -2,51
|
|PETKM
|21,46
|3.080.951.218
|% 4,79
|
|TUPRS
|151,20
|2.757.418.044
|% 0,60
|
|EKGYO
|6,86
|1.200.485.830
|% -1,15
|
|ISCTR
|20,22
|3.532.938.721
|% -2,51
|
|PETKM
|21,46
|3.080.951.218
|% 4,79
|
|YKBNK
|17,06
|2.363.949.323
|% 0,18
|
|ADESE
|2,10
|209.120.497
|% 0,48
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4871
|28,5101
|% 0,21
|
|Euro
|30,5891
|30,6025
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,8670
|35,0419
|% 0,04
|
|Frank
|31,5270
|31,7170
|% 0,06
|
|Riyal
|7,5741
|7,6121
|% 0,17
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,60
|22,62
|% 0,66
|
|Platin
|868,02
|869,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.018,29
|1.023,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,66
|80,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.951,34
|1.951,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:29
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17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, PGSUS, ISCTR
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17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 6 artarak (% 0.02 ) 6, 830
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17:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, BRMEN, PSDTC, SONME, REEDR, PSDTC, SNPAM, IHYAY, SMART, KENT
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17:43
YBTAS, ORMA, SNKRN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:43
OFSYM, FZLGY, FADE değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında