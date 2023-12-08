***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar05.12.2023 tarihli KAP açıklamasında yer alanSermaye Artışına İlişkin Fon Kullanım Yeri Raporu'nda belirtilen kentsel dönüşüm projeleri geliştirilmesi kapsamında tapuda İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Barbaros Mahallesi, 2195 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 , 15, 16, 17 parsel ve 2196 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parsel numaralarında kain ve kayıtlı olan toplamda 25 parsel ve 6324.45 m2 yüzölçümüne sahip arsa mahiyetindeki taşınmazların Arsa Sahipleri ile Şirketimiz arasında % 55'i arsa sahiplerinde % 45'i Şirketimizde olacak şekilde oransal dağılıma uygun kat karşılığı sözleşme ile paylaşılacak konut ve ticari alanların yer aldığı bir kentsel dönüşüm projesi geliştirilmesi kapsamında kat malikleri ile 08.12.2023 tarihinde noter huzurunda yapılan sözleşme ile 2195 adanın %67,73'ü, 2196 adanın %87,22'si oranında imzalar tamamlanmış olup, diğer malikler ile görüşmeler devam etmektedir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224206BIST