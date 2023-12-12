***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan İstanbul Ataşehir'deki Quick Tower Binası, Türkiye'nin ilk ve tek Akredite Deprem ve Yangına Tepki Test Laboratuvarına sahip Allianz Teknik tarafından yapılan ekteki Deprem Performans Analizi sonucuna göreQuick Tower binasının TBDY 2018'de yapı ve bölge depremsellik özelliklerine göre belirlenen performans düzeylerini ((DD-4 Kesintisiz Kullanım (KK), DD-2 Kontrollü Hasar (KH) ve DD-1 Göçmenin Önlenmesi (GÖ)) sağladığı belirlenmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224933BIST