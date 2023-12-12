***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.12.2023 16:23
***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan İstanbul Ataşehir'deki Quick Tower Binası, Türkiye'nin ilk ve tek Akredite Deprem ve Yangına Tepki Test Laboratuvarına sahip Allianz Teknik tarafından yapılan ekteki Deprem Performans Analizi sonucuna göre
Quick Tower binasının TBDY 2018'de yapı ve bölge depremsellik özelliklerine göre belirlenen performans düzeylerini ((DD-4 Kesintisiz Kullanım (KK), DD-2 Kontrollü Hasar (KH) ve DD-1 Göçmenin Önlenmesi (GÖ)) sağladığı belirlenmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224933
BIST
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18:057.749
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,41
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.791
18:0529,0532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0521
|Açılış
|: 29,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
18:0531,3491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,1027
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4745
En Düşük
31,0997
18:051.851,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,94
|Açılış
|: 1.851,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.864,97
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|83,60
|12.006.381
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|56.136.433
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,68
|26.169.242
|% 10,00
|
|TETMT
|3.685,00
|43.979.708
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|67.354.430
|% 9,99
|
|BTCIM
|126,90
|470.988.736
|% -10,00
|
|PRZMA
|43,00
|61.506.986
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|65.304.158
|% -9,96
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|LIDER
|50,40
|233.047.358
|% -9,92
|
|THYAO
|249,00
|10.779.897.570
|% 1,10
|
|AKBNK
|37,24
|6.201.254.833
|% 6,70
|
|ISCTR
|22,42
|5.522.651.789
|% 2,19
|
|TUPRS
|147,00
|4.716.222.040
|% -1,21
|
|YKBNK
|20,24
|4.149.355.154
|% 3,32
|
|EKGYO
|7,40
|2.240.182.798
|% -1,46
|
|ISCTR
|22,42
|5.522.651.789
|% 2,19
|
|YKBNK
|20,24
|4.149.355.154
|% 3,32
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|AKBNK
|37,24
|6.201.254.833
|% 6,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0469
|29,0522
|% 0,18
|
|Euro
|31,3405
|31,3535
|% 0,34
|
|Sterlin
|36,3388
|36,5210
|% 0,12
|
|Frank
|33,0103
|33,2092
|% 0,40
|
|Riyal
|7,7211
|7,7598
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,75
|22,77
|% 0,66
|
|Platin
|920,82
|922,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|976,18
|981,27
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|73,97
|73,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.981,63
|1.981,93
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IZFAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 12.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 658, 754 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 18 artarak (% 0.49 ) 8, 365
-
17:57XU100
Endeks 7, 761 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 76, 474.00 milyon TL de
-
17:57AKBNK
Yüzde 6.53 oranında artışla 37.18 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 233, 140 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde 6.10 oranında artışla 76.50 lira fiyatla işlem gören hissede 464, 908 adet işlem