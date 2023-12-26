Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.12.2023 18:50
***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 05.10.2023 tarihinde onaylanan Şirketimizin halka arz izahnamesinin 143. ve 144. sayfalarında belirtilen, Şirketimizin iki yönetim kurulu üyesinin tarafı bulunduğu Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/150 E. sayılı dosyasının duruşması bugün (26 Aralık 2023) gerçekleştirilmiştir. İlgili duruşmada esasa ilişkin herhangi bir karar verilmemiş olup, karar tefhimi için duruşmanın 18.01.2024 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir. 
İlgili dosyanın Şirketimizin faaliyetlerine doğrudan olumsuz bir etki etmeyeceği tarafımızca değerlendirilmekte olup, söz konusu dosyanın gidişatı bakımından yaşanan önemli gelişmeler SPK'nın Özel Durumlar Tebliği kapsamında yapılacak özel durum açıklamaları ile yatırımcılarımızın bilgilerine sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229478


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.299
Değişim :  0,47% |  34,46
Açılış :  7.303  
Önceki Kapanış :  7.265  
En Düşük
7.203 En Yüksek
7.405
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TABGD 108,90 774.635.452 % 10,00  
PCILT 31,90 73.667.345 % 10,00  
GESAN 65,55 539.506.849 % 9,98  
SMRTG 53,80 172.510.470 % 9,98  
HATSN 46,98 297.788.391 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 29,2676 29,2750 % 0,42  
Euro 32,2240 32,3937 % 1,16  
Sterlin 37,0931 37,2791 % 0,45  
Frank 34,0894 34,2947 % 0,40  
Riyal 7,7850 7,8241 % 0,37  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,21 24,25 % 0,66  
Platin 980,41 982,98 % 0,66  
Paladyum 1.179,21 1.183,51 % 0,66  
Brent Pet. 81,24 81,24 % 0,66  
Altın Ons 2.059,10 2.059,45 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru