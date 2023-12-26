***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 05.10.2023 tarihinde onaylanan Şirketimizin halka arz izahnamesinin 143. ve 144. sayfalarında belirtilen, Şirketimizin iki yönetim kurulu üyesinin tarafı bulunduğu Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/150 E. sayılı dosyasının duruşması bugün (26 Aralık 2023) gerçekleştirilmiştir. İlgili duruşmada esasa ilişkin herhangi bir karar verilmemiş olup, karar tefhimi için duruşmanın 18.01.2024 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.İlgili dosyanın Şirketimizin faaliyetlerine doğrudan olumsuz bir etki etmeyeceği tarafımızca değerlendirilmekte olup, söz konusu dosyanın gidişatı bakımından yaşanan önemli gelişmeler SPK'nın Özel Durumlar Tebliği kapsamında yapılacak özel durum açıklamaları ile yatırımcılarımızın bilgilerine sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229478BIST