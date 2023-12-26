***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.12.2023 18:50
***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 05.10.2023 tarihinde onaylanan Şirketimizin halka arz izahnamesinin 143. ve 144. sayfalarında belirtilen, Şirketimizin iki yönetim kurulu üyesinin tarafı bulunduğu Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesinin 2022/150 E. sayılı dosyasının duruşması bugün (26 Aralık 2023) gerçekleştirilmiştir. İlgili duruşmada esasa ilişkin herhangi bir karar verilmemiş olup, karar tefhimi için duruşmanın 18.01.2024 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir.
İlgili dosyanın Şirketimizin faaliyetlerine doğrudan olumsuz bir etki etmeyeceği tarafımızca değerlendirilmekte olup, söz konusu dosyanın gidişatı bakımından yaşanan önemli gelişmeler SPK'nın Özel Durumlar Tebliği kapsamında yapılacak özel durum açıklamaları ile yatırımcılarımızın bilgilerine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229478
BIST
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18:057.299
En Düşük
|Değişim
|: 0,47%
|| 34,46
|Açılış
|: 7.303
|
|Önceki Kapanış
|: 7.265
|
7.203
En Yüksek
7.405
18:0529,2731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1211
|Açılış
|: 29,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2400
|
29,3820
En Düşük
29,1096
18:0532,4412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,4179
|Açılış
|: 32,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1000
|
32,5011
En Düşük
32,0232
18:051.935,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 8,93
|Açılış
|: 1.935,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.926,33
|
1.949,64
En Düşük
1.924,45
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TABGD
|108,90
|774.635.452
|% 10,00
|
|PCILT
|31,90
|73.667.345
|% 10,00
|
|GESAN
|65,55
|539.506.849
|% 9,98
|
|SMRTG
|53,80
|172.510.470
|% 9,98
|
|HATSN
|46,98
|297.788.391
|% 9,97
|
|SANFM
|34,74
|74.610.556
|% -10,00
|
|IDEAS
|89,10
|9.920.886
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,14
|83.868.614
|% -10,00
|
|QNBFB
|243,00
|6.737.175
|% -10,00
|
|VANGD
|18,47
|12.418.654
|% -9,99
|
|THYAO
|227,70
|5.699.205.099
|% 0,66
|
|TUPRS
|143,50
|3.359.210.103
|% 3,24
|
|AKBNK
|37,68
|3.190.125.789
|% -0,95
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|ZOREN
|4,04
|547.208.127
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,30
|2.974.816.703
|% -1,41
|
|EKGYO
|6,84
|843.117.203
|% -1,01
|
|YKBNK
|19,96
|2.448.468.344
|% -0,50
|
|TSKB
|6,30
|594.074.981
|% -6,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2676
|29,2750
|% 0,42
|
|Euro
|32,2240
|32,3937
|% 1,16
|
|Sterlin
|37,0931
|37,2791
|% 0,45
|
|Frank
|34,0894
|34,2947
|% 0,40
|
|Riyal
|7,7850
|7,8241
|% 0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,21
|24,25
|% 0,66
|
|Platin
|980,41
|982,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.179,21
|1.183,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,24
|81,24
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.059,10
|2.059,45
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BRISA
Yüzde 6.31 oranında artışla 77.50 lira fiyatla işlem gören hissede 436, 129 adet işlem
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17:58ANELE
Yüzde 5.60 oranında artışla 9.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 858, 105 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KONTR, TUPRS, TOASO
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 36 artarak (% 0.80 ) 6, 506
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HATSN, TABGD, FLAP, IZMDC, CEOEM, BEYAZ, PCILT, GESAN, SMRTG, BRSAN