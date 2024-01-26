***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 05.10.2023 tarihinde onaylanan Şirketimizin halka arz izahnamesinin 143. ve 144. sayfalarında belirtilen, Şirketimizin iki yönetim kurulu üyesinin tarafı bulunduğu Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2022/150 E. sayılı dosyasının 18.01.2024 tarihinde yapılan duruşması 25.01.2024 tarihine ertelenmiş olup, 25.01.2024 tarihinde yapılan duruşmada ilgili kişilerin cezalandırılmalarını gerektirir şekilde her türlü şüpheden uzak, somut, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı belirtilerek beraatlerine karar verilmiştir. Yargı süreci sonunda alınan beraat kararıyla birlikte, ilgili kişiler hakkındaki suçlamaların temelsiz olduğu ve mahkeme tarafından haklarında herhangi bir suç bulunmadığı kanıtlanmış olup, Şirketimizin faaliyetleri ve finansal durumu üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmamıştır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243103BIST