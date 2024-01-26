***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.01.2024 18:25
***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 05.10.2023 tarihinde onaylanan Şirketimizin halka arz izahnamesinin 143. ve 144. sayfalarında belirtilen, Şirketimizin iki yönetim kurulu üyesinin tarafı bulunduğu Ankara 42. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2022/150 E. sayılı dosyasının 18.01.2024 tarihinde yapılan duruşması 25.01.2024 tarihine ertelenmiş olup, 25.01.2024 tarihinde yapılan duruşmada ilgili kişilerin cezalandırılmalarını gerektirir şekilde her türlü şüpheden uzak, somut, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığı belirtilerek beraatlerine karar verilmiştir. Yargı süreci sonunda alınan beraat kararıyla birlikte, ilgili kişiler hakkındaki suçlamaların temelsiz olduğu ve mahkeme tarafından haklarında herhangi bir suç bulunmadığı kanıtlanmış olup, Şirketimizin faaliyetleri ve finansal durumu üzerinde herhangi bir olumsuz etki yaratmamıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243103
BIST
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18:058.346
En Düşük
|Değişim
|: 2,16%
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|Açılış
|: 8.191
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|Önceki Kapanış
|: 8.170
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8.348
18:0530,2993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
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|Açılış
|: 30,3300
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|Önceki Kapanış
|: 30,3000
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30,5369
En Düşük
30,1899
18:0532,9678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
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|Açılış
|: 32,9500
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|Önceki Kapanış
|: 32,9000
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33,2791
En Düşük
32,6800
18:051.964,83
En Yüksek
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|: 0,02%
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|Açılış
|: 1.964,83
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|Önceki Kapanış
|: 1.964,42
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1.986,49
En Düşük
1.962,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TARKM
|742,50
|682.818.275
|% 10,00
|
|ORMA
|149,70
|8.248.743
|% 9,99
|
|DIRIT
|19,82
|9.443.437
|% 9,99
|
|KBORU
|138,80
|300.280.491
|% 9,98
|
|VAKFN
|5,84
|202.369.666
|% 9,98
|
|SEKUR
|9,11
|4.737.383
|% -65,65
|
|TERA
|40,58
|104.695.044
|% -9,98
|
|YAYLA
|11,30
|29.018.479
|% -9,96
|
|GZNMI
|31,00
|41.978.016
|% -7,41
|
|SAMAT
|50,60
|243.360.624
|% -6,81
|
|THYAO
|260,00
|11.688.369.435
|% 3,07
|
|EKGYO
|10,29
|5.400.773.109
|% 7,08
|
|GUBRF
|148,00
|4.314.698.877
|% 6,47
|
|TCELL
|69,00
|4.251.237.955
|% 3,06
|
|EREGL
|43,30
|4.136.127.441
|% 1,12
|
|EKGYO
|10,29
|5.400.773.109
|% 7,08
|
|QUAGR
|4,08
|1.821.004.317
|% -5,34
|
|ZOREN
|4,51
|815.222.908
|% 2,04
|
|YKBNK
|21,76
|3.854.174.842
|% 0,28
|
|ISCTR
|25,30
|3.804.174.814
|% 2,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,2841
|30,2932
|% 0,17
|
|Euro
|32,9236
|32,9507
|% 0,20
|
|Sterlin
|38,4157
|38,6084
|% 0,23
|
|Frank
|34,9349
|35,1454
|% 0,55
|
|Riyal
|8,0567
|8,0971
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,75
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|916,91
|919,14
|% 0,66
|
|Paladyum
|959,61
|964,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,10
|82,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.016,36
|2.016,54
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ONCSM
Yüzde 6.59 oranında artışla 189.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 383, 126 adet işlem
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17:57TGSAS
Yüzde 5.80 oranında artışla 31.72 lira fiyatla işlem gören hissede 210, 907 adet işlem
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17:56HUNER
Yüzde 9.94 oranında artışla 7.19 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 261, 784 adet işlem
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17:55XU100
Endeks 8, 343 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 11 üstünde . İşlem hacmi 99, 645.00 milyon TL de
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17:55EKGYO
Yüzde 7.49 oranında artışla 10.33 lira fiyatla işlem gören hissede 494, 023, 071 adet işlem