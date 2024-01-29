***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.01.2024 16:16
***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.01.2024 tarih 2024/03 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin "Gayrimenkul Değerleme Kuruluşunun Seçimi" başlıklı 35.maddesi gereği,
Şirket portföyünde değerleme yaptırılması gereken her bir varlık için değerleme hizmeti almak üzere TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ‘nin seçilmesine portföye 2024 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için değerleme hizmeti almak üzere TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. ve Akademi Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ‘nin seçilmesine
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243289
BIST
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17:438.465
En Düşük
|Değişim
|: 1,42%
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|Açılış
|: 8.400
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|Önceki Kapanış
|: 8.346
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8.399
En Yüksek
8.502
17:4330,3516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
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|Açılış
|: 30,3050
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|Önceki Kapanış
|: 30,3500
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30,4182
En Düşük
30,1690
17:4332,8264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
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|Açılış
|: 32,7500
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|Önceki Kapanış
|: 32,9000
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33,0490
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17:431.975,95
En Yüksek
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|Açılış
|: 1.975,95
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|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
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En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler17:43
|PKART
|57,20
|27.224.857
|% 10,00
|
|POLTK
|19.197,50
|152.342.963
|% 10,00
|
|YONGA
|49,50
|1.422.486
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|65.324.856
|% 10,00
|
|SEKUR
|10,02
|16.651.892
|% 9,99
|
|ISBTR
|502.000,00
|1.052.000
|% -8,73
|
|VKFYO
|27,18
|122.570.238
|% -8,48
|
|SNPAM
|78,50
|4.991.430
|% -7,86
|
|YGYO
|4,54
|49.511.046
|% -5,61
|
|GARFA
|111,50
|120.057.885
|% -5,43
|
|THYAO
|274,75
|13.790.656.322
|% 5,67
|
|TUPRS
|152,90
|4.405.440.013
|% 3,59
|
|PGSUS
|761,50
|3.617.199.081
|% 2,15
|
|ASELS
|51,20
|3.538.298.044
|% 4,11
|
|EREGL
|43,62
|3.527.660.351
|% 0,74
|
|EKGYO
|10,19
|3.066.627.878
|% -0,97
|
|ZOREN
|4,71
|1.200.968.556
|% 4,43
|
|TSPOR
|1,59
|246.760.423
|% -2,09
|
|YKBNK
|21,28
|2.995.307.071
|% -2,21
|
|AKFGY
|2,04
|256.583.707
|% -1,92
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3454
|30,3516
|% 0,84
|
|Euro
|32,8151
|32,8264
|% 0,36
|
|Sterlin
|38,3678
|38,5602
|% 0,65
|
|Frank
|34,9640
|35,1746
|% 0,77
|
|Riyal
|8,0685
|8,1090
|% 0,83
|
|17:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,79
|22,81
|% 0,66
|
|Platin
|922,36
|924,72
|% 0,66
|
|Paladyum
|968,36
|973,05
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,73
|81,73
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.022,94
|2.023,25
|% 0,66
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Seans Raporu
17:43
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17:58MOBTL
Yüzde 5.94 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 004, 464 adet işlem
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17:57ZEDUR
Yüzde 6.43 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 911 adet işlem
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17:56OSMEN
Yüzde 5.43 oranında artışla 215.40 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 655 adet işlem
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 89 artarak (% 1.33 ) 7, 468
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17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, PKART, SKYMD, IDEAS, CMBTN, SDTTR, CATES, SELGD, DIRIT, SEKUR