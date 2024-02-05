***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.02.2024 15:46
***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 05.02.2024 tarih ve 2024/04 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" başlıklı 11.maddesi gereği Genel Müdür'e bağlı olmak üzere, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı sahibi Ebru Bozdoğangil'in Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına
Ticari Gayrimenkul Direktörü Ömer Can Görken'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Üyesi olarak atanmasına
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246820
BIST
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18:068.777
En Düşük
|Değişim
|: 1,28%
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|: 30,6000
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30,3930
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En Düşük
1.977,06
BIST En Aktif Hisseler18:06
|ONCSM
|237,60
|328.054.000
|% 10,00
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|SURGY
|56,65
|1.013.633.445
|% 10,00
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|MEGMT
|55,00
|1.085.841.267
|% 10,00
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|MIATK
|49,72
|2.015.786.949
|% 10,00
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|DOFER
|50,05
|236.773.313
|% 10,00
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|VRGYO
|32,40
|735.146.767
|% -9,80
|
|DIRIT
|17,44
|18.865.720
|% -9,64
|
|SEGYO
|7,00
|305.676.660
|% -9,09
|
|DZGYO
|5,38
|234.314.058
|% -8,03
|
|MTRKS
|57,35
|75.456.346
|% -6,75
|
|THYAO
|289,25
|14.020.792.443
|% 2,75
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|SASA
|39,10
|5.393.185.673
|% 3,88
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKBNK
|40,22
|4.266.859.449
|% 2,45
|
|EREGL
|43,52
|3.848.360.294
|% 0,14
|
|EKGYO
|10,17
|2.891.943.222
|% 2,42
|
|TSPOR
|1,64
|396.014.490
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,68
|4.710.801.963
|% 1,80
|
|AKFGY
|2,19
|361.295.306
|% 1,39
|
|ISCTR
|25,86
|3.634.357.955
|% 1,17
|
|18:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5563
|30,5661
|% 0,25
|
|Euro
|32,8475
|32,8592
|% -0,27
|
|Sterlin
|38,1938
|38,3853
|% -0,58
|
|Frank
|34,9733
|35,1840
|% -0,22
|
|Riyal
|8,1237
|8,1645
|% 0,19
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|18:06
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,34
|22,36
|% 0,66
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|Platin
|898,63
|900,29
|% 0,66
|
|Paladyum
|952,88
|955,90
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,06
|78,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.025,42
|2.025,72
|% 0,66
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