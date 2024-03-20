Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.03.2024 18:55
***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Yönetim Kurulumuzun 03.01.2024 tarih ve 2024/01 sayılı kararı çerçevesinde
İstanbul İli, Ataşehir İlçesi, Barbaros Mahallesi, 2195, 2196, 2197, 2198 ve 2199 adalarda yer alan parsellerde kain ve kayıtlı olan arsa mahiyetindeki taşınmazların Arsa Sahipleri ile Şirketimiz arasında % 55'i arsa sahiplerinde % 45'i Şirketimizde olacak şekilde oransal dağılıma uygun kat karşılığı sözleşme ile paylaşılacak konut ve ticari alanların yer aldığı bir kentsel dönüşüm projesi geliştirilmesi kapsamında 2195 ve 2199 numaralı adalar üzerinde bulunan parsellerdeki 17 kat maliki/arsa sahibi ile 20.03.2024 tarihinde noter huzurunda sözleşme imzalanmıştır.     
Geliştirilecek bu proje 2195, 2196, 2197, 2198 ve 2199 numaralı adalar olmak üzere toplamda 5 ada, 51 parsel ve 15.164,25 m2'yi kapsamakta ve diğer kat malikleri/arsa sahipleri ile görüşmeler devam etmektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260739


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:058.955
Değişim :  0,28% |  25,24
Açılış :  8.932  
Önceki Kapanış :  8.930  
En Düşük
8.905 En Yüksek
9.028
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AKYHO 7,04 241.070.366 % 10,00  
KFEIN 159,50 399.911.754 % 10,00  
KSTUR 8.635,00 12.091.955 % 10,00  
EMNIS 248,60 6.341.786 % 10,00  
EKIZ 71,55 3.916.044 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,3780 32,3854 % 0,12  
Euro 35,1755 35,1885 % -0,01  
Sterlin 42,0531 42,2639 % -0,33  
Frank 37,1228 37,3089 % -0,60  
Riyal 8,8173 8,8615 % -0,30  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,91 24,94 % 0,66  
Platin 897,17 899,06 % 0,66  
Paladyum 992,73 995,22 % 0,66  
Brent Pet. 85,90 85,90 % 0,66  
Altın Ons 2.157,57 2.157,91 % 0,66  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru