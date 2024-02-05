***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.02.2024 16:06
***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Ebru BOZDOĞANGİL Yatırımcı İlişkileri Direktörü / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 05.02.2024 0216 227 58 00 yatirimciiliskileri@mhrgyo.com.tr SPF Düzey 3 Lisansı, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 205195, 700830
Ömer Can GÖRKEN Ticari Gayrimenkul Direktörü 13.08.2021 0216 227 58 00 yatirimciiliskileri@mhrgyo.com.tr
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
ŞUALP NURKAN KAÇMAZ Genel Müdür Yönetici Genel Müdür
NAZAN BONCUK YAMAN Mali İşler Direktörü Yönetici Mali İşler Müdürü, Mali İşler Müdür Yardımcısı
ÖMER CAN GÖRKEN Ticari Gayrimenkul Direktörü Yönetici Ticari Gayrimenkul Müdürü, Ticari Gayrimenkul Uzmanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246828
BIST