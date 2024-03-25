***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***MHRGY*** MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 4.5.2. maddesi uyarınca hazırlanan ve Genel Kurul tarafından onaylanmış olan Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262121BIST