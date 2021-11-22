***MIATK* *ARASE* *ELITE* *CLKEN* *ADESE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
22.11.2021 09:16
***MIATK******ARASE******ELITE******CLKEN******ADESE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ADESE, CLKEN, ARASE, ELITE, MIATK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978877
BIST
18:051.737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
18:0510,9956
En Yüksek
|Değişim
|: -2,28%
|| -0,2560
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2115
En Düşük
10,9592
18:0512,3998
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -0,3079
|Açılış
|: 12,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 12,4800
|
12,6658
En Düşük
12,3613
18:05652,14
En Yüksek
|Değişim
|: -2,41%
|| -16,11
|Açılış
|: 652,14
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,87
En Düşük
652,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LKMNH
|11,95
|7.536.636
|% 2,57
|
|EREGL
|21,24
|1.256.906.598
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,30
|13.258.024
|% 0,00
|
|IPEKE
|14,00
|91.681.880
|% 0,00
|
|KATMR
|1,45
|62.707.638
|% 0,00
|
|EREGL
|21,24
|1.256.906.598
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,30
|13.258.024
|% 0,00
|
|IPEKE
|14,00
|91.681.880
|% 0,00
|
|KATMR
|1,45
|62.707.638
|% 0,00
|
|ESEN
|28,00
|56.322.383
|% 0,00
|
|THYAO
|17,09
|2.840.040.482
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 0,00
|
|GARAN
|12,05
|2.172.673.040
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% 0,00
|
|SISE
|11,25
|1.351.008.988
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,55
|1.631.656.348
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,18
|2.342.678.981
|% 0,00
|
|ODAS
|1,60
|392.391.387
|% 0,00
|
|TSKB
|1,55
|330.495.154
|% 0,00
|
|ADESE
|1,06
|201.814.108
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9843
|10,9956
|% -2,28
|
|Euro
|12,3874
|12,3998
|% -2,42
|
|Sterlin
|14,7488
|14,8228
|% -2,20
|
|Frank
|11,7940
|11,8651
|% -2,28
|
|Riyal
|2,9252
|2,9398
|% -2,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-1,06
|
|Altın Gr.
|655
|655
|-13,47
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|-1,00
|
|Tam
|4.363
|4.472
|-12,37
|
|Yarım
|2.109
|2.163
|-5,98
|
|Çeyrek
|1.058
|1.082
|-2,99
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,76
|8,77
|-0,13
|
|B. Petrol
|78,56
|78,56
|-0,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ITTFH
Yüzde 4.23 oranında artışla 1.48 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 430, 607 adet işlem
-
17:58PRKAB
Yüzde 9.96 oranında artışla 49.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 402, 155 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 7 kaybederek (% -0.11 ) 1, 544
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOGUB, DOBUR, SANFM, GESAN, ARENA, TETMT, RALYH, SELGD, DITAS, FRIGO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MERCN, BASGZ