***MIATK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.11.2021 09:10
loji A.Ş. Miktar: 12.500.000 TL nominal, Aracı: MTY Kapanış Tarihi: 16.11.2021, Fiyat: 15,80 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 197.500.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977642
BIST
10:281.678
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 39,02
|Açılış
|: 1.672
|
|Önceki Kapanış
|: 1.639
|
1.685
En Düşük
1.672
10:2810,0007
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0011
|Açılış
|: 9,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9430
|
10,0505
En Düşük
9,9378
10:2811,4677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0152
|Açılış
|: 11,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3750
|
11,5209
En Düşük
11,4087
10:28597,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,76
|Açılış
|: 597,21
|
|Önceki Kapanış
|: 599,97
|
603,01
En Düşük
593,46
BIST En Aktif Hisseler10:26
|DOBUR
|123,70
|18.580.235
|% 9,96
|
|GARAN
|11,63
|105.123.058
|% 9,92
|
|PRKAB
|38,26
|67.910.597
|% 7,84
|
|AKBNK
|6,80
|314.571.572
|% 7,26
|
|KLKIM
|16,15
|17.489.380
|% 7,17
|
|BASGZ
|14,35
|64.731.831
|% -7,84
|
|SOKM
|13,10
|61.092.640
|% -5,21
|
|VAKFN
|6,06
|7.512.230
|% -5,02
|
|OYLUM
|9,39
|6.973.540
|% -3,49
|
|KERVN
|0,69
|123.165
|% -2,82
|
|PETKM
|7,78
|542.586.610
|% 1,70
|
|AKBNK
|6,80
|314.571.572
|% 7,26
|
|YKBNK
|3,28
|269.418.412
|% 6,15
|
|ISCTR
|6,76
|206.367.347
|% 6,29
|
|TSKB
|1,64
|199.578.318
|% 3,80
|
|TSKB
|1,64
|199.578.318
|% 3,80
|
|SKBNK
|1,19
|97.354.040
|% 3,48
|
|YKBNK
|3,28
|269.418.412
|% 6,15
|
|ADESE
|1,21
|85.803.003
|% -0,82
|
|PETKM
|7,78
|542.586.610
|% 1,70
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,0015
|10,0044
|% 0,05
|
|Euro
|11,4607
|11,4676
|% 0,13
|
|Sterlin
|13,3821
|13,4492
|% 0,01
|
|Frank
|10,8206
|10,8858
|% 0,02
|
|Riyal
|2,6561
|2,6694
|% -0,08
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|-7,12
|
|Altın Gr.
|596
|596
|-4,04
|
|Cumhuriyet
|3.962
|4.022
|39,00
|
|Tam
|3.943
|4.042
|30,36
|
|Yarım
|1.906
|1.955
|14,68
|
|Çeyrek
|956
|978
|7,35
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|8,04
|8,05
|-0,09
|
|B. Petrol
|81,77
|81,77
|-0,40
|