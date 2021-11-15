***MIATK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









loji A.Ş. Miktar: 12.500.000 TL nominal, Aracı: MTY Kapanış Tarihi: 16.11.2021, Fiyat: 15,80 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 197.500.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977642BIST