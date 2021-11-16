***MIATK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.11.2021 09:17
***MIATK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Mia Teknoloji A.Ş. Miktar: 12.500.000 TL nominal, Aracı: MTY Kapanış Tarihi: 16.11.2021, Fiyat: 15,80 TL, maksimum emir değeri 197.500.000 TL. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977944
BIST
10:361.715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 12,57
|Açılış
|: 1.715
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702
|
1.725
En Düşük
1.713
10:3610,1568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0990
|Açılış
|: 10,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9880
|
10,2165
En Düşük
10,0421
10:3611,5602
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1241
|Açılış
|: 11,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,4250
|
11,6239
En Düşük
11,4245
10:36611,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 8,65
|Açılış
|: 611,33
|
|Önceki Kapanış
|: 602,69
|
611,93
En Düşük
601,48
BIST En Aktif Hisseler10:34
|ELITE
|19,72
|82.976.144
|% 9,98
|
|DOBUR
|136,00
|6.041.120
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,89
|180.236
|% 9,89
|
|DOAS
|45,58
|48.449.834
|% 7,25
|
|TDGYO
|7,18
|10.114.831
|% 5,90
|
|OYLUM
|8,14
|4.407.982
|% -7,08
|
|PENTA
|165,00
|4.631.511
|% -6,14
|
|DOGUB
|3,19
|427.343
|% -5,06
|
|GARFA
|13,20
|905.608
|% -4,35
|
|GRNYO
|2,50
|670.212
|% -4,21
|
|GARAN
|12,30
|855.642.024
|% 5,76
|
|YKBNK
|3,51
|794.922.567
|% 3,54
|
|AKBNK
|7,16
|694.155.285
|% 2,73
|
|ISCTR
|7,04
|462.574.817
|% 0,72
|
|PETKM
|8,01
|310.963.925
|% 1,01
|
|YKBNK
|3,51
|794.922.567
|% 3,54
|
|SKBNK
|1,22
|155.718.065
|% -1,61
|
|AKBNK
|7,16
|694.155.285
|% 2,73
|
|TSKB
|1,67
|116.927.898
|% -2,91
|
|GARAN
|12,30
|855.642.024
|% 5,76
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,1429
|10,1481
|% 0,90
|
|Euro
|11,5421
|11,5494
|% 0,99
|
|Sterlin
|13,6557
|13,7242
|% 1,56
|
|Frank
|10,9642
|11,0302
|% 1,29
|
|Riyal
|2,7070
|2,7206
|% 1,23
|
|10:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-0,47
|
|Altın Gr.
|609
|609
|6,58
|
|Cumhuriyet
|3.967
|4.027
|5,00
|
|Tam
|3.948
|4.047
|5,48
|
|Yarım
|1.908
|1.958
|2,65
|
|Çeyrek
|957
|979
|1,32
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,04
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|8,18
|8,19
|0,07
|
|B. Petrol
|82,94
|82,94
|0,89
|
Seans Raporu
10:34
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10:45PRKAB
Yüzde 4.31 oranında artışla 40.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 615, 084 adet işlem
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10:44XU100
Endeks 1, 718 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 6, 606.00 milyon TL de
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10:44TDGYO
Yüzde 5.60 oranında artışla 7.16 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 390, 704 adet işlem
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10:41TDGYO
Yüzde 5.31 oranında artışla 7.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 304, 137 adet işlem
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10:39
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, VAKBN, SASA