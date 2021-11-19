***MIATK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***MIATK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [MIATK]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarMia Teknoloji payları, 22/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 38.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %33 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiMIA TEKNOLOJI XUTUM 22/11/2021MIA TEKNOLOJI XTUMY 22/11/2021MIA TEKNOLOJI XBANA 22/11/2021MIA TEKNOLOJI XHARZ 22/11/2021MIA TEKNOLOJI XUTEK 22/11/2021MIA TEKNOLOJI XTKJS 22/11/2021MIA TEKNOLOJI XBLSM 22/11/2021MIA TEKNOLOJI XSANK 22/11/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978758BIST