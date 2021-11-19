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***MIATK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

19.11.2021 16:49
***MIATK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik


***MIATK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [MIATK]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Mia Teknoloji payları, 22/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 38.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %33 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
MIA TEKNOLOJI XUTUM 22/11/2021
MIA TEKNOLOJI XTUMY 22/11/2021
MIA TEKNOLOJI XBANA 22/11/2021
MIA TEKNOLOJI XHARZ 22/11/2021
MIA TEKNOLOJI XUTEK 22/11/2021
MIA TEKNOLOJI XTKJS 22/11/2021
MIA TEKNOLOJI XBLSM 22/11/2021
MIA TEKNOLOJI XSANK 22/11/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978758


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FRIGO 2,86 31.654.482 % 10,00  
SANFM 29,06 27.221.045 % 9,99  
TETMT 209,50 9.472.858 % 9,97  
DOBUR 180,90 30.856.113 % 9,97  
PRKAB 49,22 68.564.865 % 9,96  
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Dolar 11,0722 11,0817 % 0,41  
Euro 12,5287 12,5425 % -0,18  
Sterlin 14,8740 14,9486 % 0,11  
Frank 11,9288 12,0007 % 0,39  
Riyal 2,9468 2,9616 % 0,42  
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17:12 Alış Satış %  
Altın Ons 1.857 1.857 -3,99  
Altın Gr. 664 664 3,77  
Cumhuriyet 4.374 4.440 -12,00  
Tam 4.364 4.475 -9,91  
Yarım 2.109 2.165 -4,80  
Çeyrek 1.058 1.082 -2,39  
Gümüş.Ons 24,77 24,80 -0,03  
Gümüş Gr. 8,87 8,88 0,07  
B. Petrol 78,77 78,77 -2,47  
Seans Raporu 17:12
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