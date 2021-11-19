***MIATK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
19.11.2021 16:49
***MIATK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
Mia Teknoloji payları, 22/11/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim ve BIST Ankara endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 38.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %33 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
MIA TEKNOLOJI XUTUM 22/11/2021
MIA TEKNOLOJI XTUMY 22/11/2021
MIA TEKNOLOJI XBANA 22/11/2021
MIA TEKNOLOJI XHARZ 22/11/2021
MIA TEKNOLOJI XUTEK 22/11/2021
MIA TEKNOLOJI XTKJS 22/11/2021
MIA TEKNOLOJI XBLSM 22/11/2021
MIA TEKNOLOJI XSANK 22/11/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978758
BIST
17:121.738
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 1,29
|Açılış
|: 1.749
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.728
17:1211,0817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0457
|Açılış
|: 11,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1000
|
11,1881
En Düşük
10,8299
17:1212,5425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0221
|Açılış
|: 12,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5800
|
12,6953
En Düşük
12,3010
17:12664,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 4,04
|Açılış
|: 664,54
|
|Önceki Kapanış
|: 660,50
|
670,01
En Düşük
647,01
BIST En Aktif Hisseler17:12
|FRIGO
|2,86
|31.654.482
|% 10,00
|
|SANFM
|29,06
|27.221.045
|% 9,99
|
|TETMT
|209,50
|9.472.858
|% 9,97
|
|DOBUR
|180,90
|30.856.113
|% 9,97
|
|PRKAB
|49,22
|68.564.865
|% 9,96
|
|MERCN
|12,35
|97.079.058
|% -9,99
|
|BASGZ
|14,01
|466.729.282
|% -9,67
|
|DOCO
|923,90
|59.499.805
|% -9,03
|
|PGSUS
|93,40
|396.811.707
|% -7,52
|
|TAVHL
|27,82
|295.356.183
|% -6,33
|
|THYAO
|17,14
|2.297.184.650
|% -4,78
|
|KRDMD
|8,28
|2.116.930.346
|% 5,61
|
|GARAN
|12,19
|1.753.401.891
|% -0,41
|
|YKBNK
|3,57
|1.448.493.843
|% -0,83
|
|SISE
|11,21
|1.240.930.426
|% 0,90
|
|YKBNK
|3,57
|1.448.493.843
|% -0,83
|
|KRDMD
|8,28
|2.116.930.346
|% 5,61
|
|ODAS
|1,59
|329.877.829
|% 2,58
|
|TSKB
|1,56
|285.798.352
|% -1,27
|
|ADESE
|1,06
|185.688.455
|% -0,93
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0722
|11,0817
|% 0,41
|
|Euro
|12,5287
|12,5425
|% -0,18
|
|Sterlin
|14,8740
|14,9486
|% 0,11
|
|Frank
|11,9288
|12,0007
|% 0,39
|
|Riyal
|2,9468
|2,9616
|% 0,42
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-3,99
|
|Altın Gr.
|664
|664
|3,77
|
|Cumhuriyet
|4.374
|4.440
|-12,00
|
|Tam
|4.364
|4.475
|-9,91
|
|Yarım
|2.109
|2.165
|-4,80
|
|Çeyrek
|1.058
|1.082
|-2,39
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,80
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|8,87
|8,88
|0,07
|
|B. Petrol
|78,77
|78,77
|-2,47
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:23CELHA
Yüzde 8.46 oranında artışla 8.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 390, 105 adet işlem
-
17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 62 kaybederek (% -0.35 ) 1, 901
-
17:22XU100
Endeks 1, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 24, 628.00 milyon TL de
-
17:22DOGUB
Yüzde 9.87 oranında artışla 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 870, 232 adet işlem
-
17:21KRDMA
Yüzde 5.41 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 777, 685 adet işlem