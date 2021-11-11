***MIATK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
11.11.2021 22:25
***MIATK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )
İlgili Şirketler [MIATK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
11/11/2021
Payları Halka Arz Edilecek Şirketin Unvanı
Mia Teknoloji A.Ş.
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)
12.500.000
Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)
32,89
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Fiyatı (TL)
15,8
Aracı Kuruluş
Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
197.500.000
Açıklamalar
Mia Teknoloji A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 12.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 15,80 TL fiyattan 15-16/11/2021 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, MIATK.HE (ikincil piyasada işlem kodu MIATK.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. MIATK.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 197.500.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir. Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir. Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayımlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977237
BIST
18:051.625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,97
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
18:059,8984
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0569
|Açılış
|: 9,9230
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
18:0511,3544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0565
|Açılış
|: 11,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
18:05592,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 6,33
|Açılış
|: 592,67
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|102,30
|25.276.182
|% 10,00
|
|OZRDN
|8,47
|31.021.127
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|119.598.763
|% 9,96
|
|ATATP
|53,00
|99.957.632
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|20.074.366
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|192.752.407
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|90.398.427
|% -9,97
|
|RALYH
|7,18
|106.306.108
|% -9,91
|
|TURGG
|130,30
|41.912.415
|% -9,89
|
|SUMAS
|94,10
|730.369
|% -8,99
|
|PETKM
|7,65
|8.517.897.371
|% 5,52
|
|GARAN
|10,60
|3.529.426.851
|% -1,21
|
|THYAO
|17,72
|1.956.486.821
|% -2,26
|
|TUPRS
|156,50
|1.713.390.937
|% -0,89
|
|SISE
|9,47
|1.335.859.279
|% -1,04
|
|PETKM
|7,65
|8.517.897.371
|% 5,52
|
|GARAN
|10,60
|3.529.426.851
|% -1,21
|
|YKBNK
|3,08
|932.694.127
|% -1,60
|
|EKGYO
|2,04
|393.524.567
|% -3,32
|
|ODAS
|1,51
|276.174.371
|% -0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8968
|9,8982
|% 0,58
|
|Euro
|11,3438
|11,3566
|% 0,52
|
|Sterlin
|13,1874
|13,2535
|% 0,23
|
|Frank
|10,6941
|10,7585
|% 0,20
|
|Riyal
|2,6302
|2,6434
|% 0,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|10,49
|
|Altın Gr.
|592
|592
|6,16
|
|Cumhuriyet
|3.932
|3.992
|61,00
|
|Tam
|3.913
|4.011
|58,95
|
|Yarım
|1.891
|1.940
|28,52
|
|Çeyrek
|949
|970
|14,25
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,26
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|8,02
|8,04
|0,23
|
|B. Petrol
|82,77
|82,77
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58MERCN
Yüzde 8.46 oranında artışla 11.02 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 825, 874 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 626 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 32, 144.00 milyon TL de
-
17:55KLKIM
Yüzde 4.37 oranında artışla 15.04 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 610, 176 adet işlem
-
17:54ATATP
Yüzde 9.96 oranında artışla 53.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 928, 213 adet işlem
-
17:53ATATP
Yüzde 9.34 oranında artışla 52.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 903, 958 adet işlem