***MIATK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı









***MIATK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )İlgili Şirketler [MIATK]İlgili Fonlar []TürkçePayların Borsa Birincil Piyasada Halka ArzıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi11/11/2021Payları Halka Arz Edilecek Şirketin UnvanıMia Teknoloji A.Ş.Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)12.500.000Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)32,89Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Fiyatı (TL)15,8Aracı KuruluşMetro Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)197.500.000AçıklamalarMia Teknoloji A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 12.500.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 15,80 TL fiyattan 15-16/11/2021 tarihlerinde Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, MIATK.HE (ikincil piyasada işlem kodu MIATK.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır. MIATK.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 197.500.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir. Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir. Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DK internet adresinde yayımlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977237BIST