***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2021 12:46
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIATK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980843
BIST
13:191.907
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 27,10
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
13:1913,5772
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0861
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
13:1915,3972
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1116
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
13:19774,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -4,18
|Açılış
|: 774,91
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler13:19
|PKENT
|4.478,20
|22.843.046
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.367,00
|2.705.616
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.460.150
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|KTSKR
|35,72
|116.097.867
|% 9,98
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|11.445.145
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,68
|118.100.671
|% -9,12
|
|SNPAM
|9,33
|125.122
|% -8,89
|
|THYAO
|19,16
|1.727.838.197
|% 4,99
|
|KRDMD
|9,36
|966.827.448
|% 0,11
|
|SISE
|13,30
|745.927.472
|% -0,15
|
|GARAN
|11,66
|726.732.991
|% 0,09
|
|PETKM
|8,18
|668.646.042
|% 0,12
|
|TSKB
|1,58
|389.865.048
|% 5,33
|
|SKBNK
|1,20
|196.739.173
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,41
|394.320.338
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,37
|262.493.051
|% 0,42
|
|KRDMD
|9,36
|966.827.448
|% 0,11
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5746
|13,5772
|% -0,63
|
|Euro
|15,3787
|15,3972
|% -0,72
|
|Sterlin
|17,9011
|17,9909
|% -1,42
|
|Frank
|14,6300
|14,7182
|% -1,25
|
|Riyal
|3,5931
|3,6111
|% -1,28
|
|13:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|2,66
|
|Altın Gr.
|769
|769
|-10,12
|
|Cumhuriyet
|5.201
|5.280
|122,00
|
|Tam
|5.172
|5.307
|124,30
|
|Yarım
|2.500
|2.567
|60,12
|
|Çeyrek
|1.254
|1.284
|30,07
|
|Gümüş.Ons
|22,33
|22,37
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,71
|9,73
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,35
|71,35
|1,68
|