***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.12.2021 14:15
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIATK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982369
BIST
18:052.031
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 26,89
|Açılış
|: 2.010
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
2.053
En Düşük
2.010
18:0513,7818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0945
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,8346
En Düşük
13,6067
18:0515,6114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0616
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,6710
En Düşük
15,4514
18:05787,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,08
|Açılış
|: 787,92
|
|Önceki Kapanış
|: 784,84
|
791,56
En Düşük
780,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FLAP
|2,86
|122.277.817
|% 10,00
|
|NIBAS
|11,44
|45.752.511
|% 10,00
|
|POLTK
|495,50
|17.440.432
|% 9,99
|
|RALYH
|15,30
|5.834.869
|% 9,99
|
|ISBIR
|60,55
|5.242.419
|% 9,99
|
|BASCM
|11,70
|509.787
|% -10,00
|
|UTPYA
|13,77
|5.818.279
|% -10,00
|
|QNBFB
|47,04
|3.207.611
|% -9,97
|
|SEKUR
|20,44
|62.779.019
|% -9,96
|
|PCILT
|15,12
|426.839.060
|% -9,95
|
|THYAO
|22,00
|4.975.884.139
|% 7,95
|
|SISE
|15,40
|4.914.654.726
|% 3,43
|
|KRDMD
|10,50
|4.119.705.486
|% 6,28
|
|GARAN
|11,86
|3.303.307.889
|% -1,00
|
|ASELS
|25,04
|3.117.574.721
|% 4,77
|
|EKGYO
|2,53
|1.302.513.016
|% -0,39
|
|YKBNK
|3,61
|1.779.019.387
|% -0,55
|
|KRDMD
|10,50
|4.119.705.486
|% 6,28
|
|SISE
|15,40
|4.914.654.726
|% 3,43
|
|GARAN
|11,86
|3.303.307.889
|% -1,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7814
|13,7818
|% 0,69
|
|Euro
|15,5812
|15,6114
|% 0,40
|
|Sterlin
|18,1569
|18,2480
|% 0,75
|
|Frank
|14,8533
|14,9428
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6672
|3,6856
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-10,58
|
|Altın Gr.
|788
|788
|3,40
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,91
|21,94
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|9,74
|9,75
|-0,13
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|-0,79
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GLCVY
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 243, 786 adet işlem
-
17:57ULUSE
Yüzde 9.93 oranında artışla 64.20 lira fiyatla işlem gören hissede 47, 412 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 36 artarak (% 2.27 ) 1, 819
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ORMA, DOBUR, POLTK, EUHOL, ISBIR, BAGFS, METUR, KLNMA, NIBAS, FLAP
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : QNBFL, CRDFA, QNBFB, UTPYA, SEKUR, BASCM, MMCAS