***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.12.2021 10:30
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIATK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982582
BIST
11:022.036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,09
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.031
|
2.043
En Düşük
2.016
11:0213,8535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0663
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,7200
|
13,9088
En Düşük
13,7533
11:0215,6518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0560
|Açılış
|: 15,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5100
|
15,7199
En Düşük
15,5619
11:02788,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,51
|Açılış
|: 788,75
|
|Önceki Kapanış
|: 787,25
|
793,72
En Düşük
785,05
BIST En Aktif Hisseler11:02
|EUHOL
|2,31
|21.783.219
|% 10,00
|
|RALYH
|16,83
|6.193.827
|% 10,00
|
|RNPOL
|15,91
|10.070.823
|% 9,95
|
|ISBIR
|66,55
|2.555.720
|% 9,91
|
|NIBAS
|12,52
|90.404.025
|% 9,44
|
|DOBUR
|138,00
|1.478.946
|% -9,98
|
|UTPYA
|12,40
|2.484.687
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,37
|653.079
|% -9,90
|
|CRDFA
|3,95
|30.008.049
|% -9,82
|
|PCILT
|13,91
|104.000.538
|% -8,00
|
|THYAO
|22,78
|1.972.813.682
|% 3,55
|
|KRDMD
|10,59
|806.281.537
|% 0,86
|
|SISE
|15,57
|652.880.537
|% 1,10
|
|ASELS
|24,92
|502.692.953
|% -0,48
|
|PETKM
|9,09
|468.912.045
|% 1,68
|
|EKGYO
|2,56
|412.557.484
|% 1,19
|
|TSKB
|1,63
|149.095.070
|% 0,00
|
|THYAO
|22,78
|1.972.813.682
|% 3,55
|
|KRDMD
|10,59
|806.281.537
|% 0,86
|
|SKBNK
|1,22
|87.268.542
|% -0,81
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8403
|13,8535
|% 0,48
|
|Euro
|15,6335
|15,6518
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,2298
|18,3212
|% 0,30
|
|Frank
|14,9063
|14,9961
|% 0,25
|
|Riyal
|3,6769
|3,6953
|% 0,33
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-2,25
|
|Altın Gr.
|789
|789
|1,62
|
|Cumhuriyet
|5.215
|5.294
|18,00
|
|Tam
|5.190
|5.322
|13,04
|
|Yarım
|2.508
|2.574
|6,30
|
|Çeyrek
|1.258
|1.287
|3,16
|
|Gümüş.Ons
|21,84
|21,87
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,72
|9,73
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,10
|74,10
|-0,32
|