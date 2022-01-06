***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.01.2022 10:00
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [MIATK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989199
BIST
18:052.005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.005
|
0
En Düşük
0
18:0513,7835
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1154
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,8789
En Düşük
13,5915
18:0515,6047
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,1398
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,7054
En Düşük
15,3841
18:05798,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 3,83
|Açılış
|: 798,70
|
|Önceki Kapanış
|: 794,86
|
800,46
En Düşük
790,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TTKOM
|10,86
|395.379.352
|% 0,00
|
|OZKGY
|6,79
|34.009.068
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,81
|10.950.933
|% 0,00
|
|ORGE
|6,54
|19.168.333
|% 0,00
|
|OSMEN
|26,90
|1.689.083
|% 0,00
|
|TTKOM
|10,86
|395.379.352
|% 0,00
|
|OZKGY
|6,79
|34.009.068
|% 0,00
|
|RYGYO
|3,81
|10.950.933
|% 0,00
|
|ORGE
|6,54
|19.168.333
|% 0,00
|
|OSMEN
|26,90
|1.689.083
|% 0,00
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 0,00
|
|EREGL
|30,86
|2.597.778.492
|% 0,00
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,00
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 0,00
|
|SISE
|14,41
|1.354.775.742
|% 0,00
|
|PETKM
|8,84
|1.626.797.602
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,51
|626.648.902
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,29
|376.251.868
|% 0,00
|
|GARAN
|11,45
|1.885.026.622
|% 0,00
|
|THYAO
|23,90
|2.922.581.467
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7925
|13,7990
|% 0,96
|
|Euro
|15,5694
|15,6306
|% 1,07
|
|Sterlin
|18,5583
|18,6514
|% 0,59
|
|Frank
|14,9275
|15,0175
|% 0,73
|
|Riyal
|3,6531
|3,6714
|% 0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|-6,87
|
|Altın Gr.
|792
|792
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,90
|9,92
|-0,09
|
|B. Petrol
|80,09
|80,09
|-0,71
|