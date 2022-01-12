***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.01.2022 11:46
***MIATK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
MIATK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992953
BIST
12:512.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 22,24
|Açılış
|: 2.070
|
|Önceki Kapanış
|: 2.046
|
2.075
En Düşük
2.059
12:5113,8521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0452
|Açılış
|: 13,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8400
|
13,8577
En Düşük
13,7216
12:5115,7549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0552
|Açılış
|: 15,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6400
|
15,7549
En Düşük
15,5761
12:51808,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,48
|Açılış
|: 808,24
|
|Önceki Kapanış
|: 808,72
|
809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler12:51
|EMNIS
|23,90
|687.699
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|299.420
|% 9,94
|
|DARDL
|3,56
|156.193.227
|% 9,88
|
|YKSLN
|6,14
|42.373.197
|% 9,84
|
|DOBUR
|118,30
|19.337.139
|% 9,54
|
|CELHA
|8,38
|9.922.938
|% -5,31
|
|GEDZA
|20,12
|23.256.299
|% -4,64
|
|PENTA
|335,90
|25.842.128
|% -4,03
|
|RALYH
|10,09
|27.286.749
|% -3,07
|
|SONME
|41,70
|2.273.557
|% -2,75
|
|KRDMD
|12,82
|3.473.340.953
|% 1,42
|
|SISE
|15,38
|2.053.751.398
|% 4,20
|
|THYAO
|27,24
|1.516.434.323
|% 1,26
|
|EREGL
|31,96
|1.420.963.582
|% 0,63
|
|YKBNK
|3,81
|837.766.331
|% 1,60
|
|KRDMD
|12,82
|3.473.340.953
|% 1,42
|
|YKBNK
|3,81
|837.766.331
|% 1,60
|
|SISE
|15,38
|2.053.751.398
|% 4,20
|
|PETKM
|9,67
|639.254.641
|% 2,33
|
|EKGYO
|2,38
|155.333.799
|% 0,42
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8385
|13,8521
|% 0,33
|
|Euro
|15,7358
|15,7549
|% 0,35
|
|Sterlin
|18,8066
|18,9009
|% 0,30
|
|Frank
|14,9279
|15,0178
|% 0,33
|
|Riyal
|3,6772
|3,6956
|% 0,34
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-6,84
|
|Altın Gr.
|808
|809
|-0,11
|
|Cumhuriyet
|5.358
|5.439
|28,00
|
|Tam
|5.335
|5.471
|35,73
|
|Yarım
|2.579
|2.646
|17,28
|
|Çeyrek
|1.293
|1.323
|8,65
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,09
|10,11
|-0,00
|
|B. Petrol
|84,14
|84,14
|0,42
|